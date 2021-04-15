Врачи заговорили о новом виде коронавируса

Сергей Комиссаренко рассказал, чем опасен "длинный ковид" / УНИАН

Председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко заявил, что врачи выделили "длинный коронавирус", который отличается от обычного.

"Сейчас уже известен так называемый long COVID, то есть длинный ковид — это последствия перенесенного заболевания. Уже известно, что оно иногда может продолжаться месяцами. Усталость, иногда удары по другим органам. Мы знаем, что вирус поражает другие органы. Это серьезный враг, к которому надо серьезно относиться", — сказал он.

По словам эксперта, вируса в организме во время болезни уже может не быть.

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"Long COVID — это уже заболевание без вируса. Долгое заболевания - это последствия перенесенного заболевания. Уже у такого человека вируса обычно нет. У такого человека могут быть антитела, но немного. Как правило, поражаются другие органы - туман в голове, ухудшение мышления, ослабевает память, может быть очень длинная потеря ощущения вкуса и запаха, другие осложнения", — сказал Комиссаренко, передает Украина 24.

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