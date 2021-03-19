Врачи заметили у COVID-пациентов необычный эффект на ногтях

Ногти начинают светиться и на руках, и на ногах / Фото pixaby

У коронавирусных больных, которые принимали противовирусные препараты, могут светиться ногти при ультрафиолетовом свете. Светятся они и на руках, и на ногах.

В чем причина данного необычного эффекта, пока что не удалось выяснить. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости.

"Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции, но исследований никаких нет на эту тему, есть только предположения и догадки", - рассказал медик.

По словам специалиста, встречается такое достаточно часто, но не у всех, кто переболел коронавирусом, а у тех пациентов, которые применяли противовирусные препараты, поэтому считать симптомом коронавируса данную особенность нельзя.

Тимаков добавил, что ногти перестают светиться со временем, когда отрастают.

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