Всё не то и всё не так: эксперт перечислил все "зрады" вакцинации в Украине

Что не так с вакцинацией от COVID-19 в Украине / Фото Reuters

Одной из трех вакцин, о поставках которых договорилась Украина, должна стать AstraZeneca. Однако это будет вовсе не та вакцина, которой прививают граждан Евросоюза. И в ее эффективности эксперты также не уверены.

Для начала в Украину везут вакцину AstraZeneca производства Индии, а не напрямую из Великобритании.

Во-вторых, несмотря на то, что одиннадцать стран ЕС (в том числе Испания, Франция, Германия, Швеция и Польша) запретили вводить препарат пожилым людям – в Украине этой вакциной будут прививать все возрастные категории.

Как пояснил Главреду стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов, у Украины просто нет выбора в этом вопросе. У нашей страны нет возможности провести собственную экспертизу закрытого портфолио данной вакцины. А потом на основе этой экспертизы установить границы ее применимости.

Читайте такжеВакцинация от COVID-19: Зеленский сказал, как будут поощрять и наказывать украинцев"Сейчас мы не можем делать выводов о неэффективности вакцины, но мы можем видеть решения других стран, обладающих большей информацией, чем мы. У нас есть потенциал расширить закупку китайской вакцины, купить Novavax, которая только заканчивает свои исследования и тоже производится в Индии. А подаренную вакцину AstraZenecа перенаправить для использования тем, кто младше. Но без обладания полной информацией и собственной экспертизы пока мы принимаем решения вслепую, на бездумной вере, что все западное – качественное", – отметил Аристов.

Также государству стоило бы продумать вопрос отказа от вакцины, если у препарата низкая эффективность, добавил эксперт. В противном случае затраты на утилизацию вакцины ложатся на государственный бюджет.

И, наконец, остро стоит вопрос эффективности AstraZeneca против мутаций коронавируса. К тому времени, как препарат завезут в Украину – здесь уже могут циркулировать штаммы коронавируса, против которых она практически бесполезна.

"На сегодня Украина даже не знает, какой точно вариант вируса циркулирует внутри страны – для этого нам необходимо строительство собственной лаборатории. Одна из мутаций, присущая южноафриканскому варианту SARS-CoV-2, проявилась и в британском штамме. Так как он уже охватывает пол-Европы, скорее всего, пики в западных областях Украины вызваны именно им. Потому, через месяц-два, как раз когда мы завезем AstraZeneca в Украину, эта вакцина может стать неактуальна", – резюмировал Аристов.

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