"Всех не спасет": врач назвала главную опасность вакцины от коронавируса

Скорость мутации коронавирусной инфекции достаточно высока, подчеркнула Евгения Менжулина.
Врач-инфекционист Евгения Менжулина прокомментировала ситуацию вокруг появления вакцины от коронавируса.
Как подчеркнула она в эфире Apostrophe TV, даже с момента введения вакцины в широкое использование, все равно будут наблюдаться разные титры антител.
"Разная активность выработки иммунитета. Люди по-разному будут реагировать", - пояснила она.
В то же время она предупредила о том, что необходимо учитывать и побочные эффекты вакцины от коронавируса.
"Скорость мутации коронавирусной инфекции достаточно высока. Может быть, недостаточно будет одного этапа вакцинации", - говорит медик.
По ее словам, существует вероятность второй волны вакцинации и привела пример с сезонным заболеванием гриппом.
"Каждый год у нас разные штаммы. Поэтому говорить о том, что это стопроцентно всех спасет, достаточно сложно, но, возможно, это будет снижать степень возникновения осложнений", - добавила Менжулина.
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Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине выявили 15 тысяч 331 новый случай COVID-19, умерли 225 человек.
- Госпитализировали 1955 человек, выздоровели 9617 человек.
- За сутки проведено 76 тысяч 911 тестов (в частности, методом ПЦР - 49 тысяч 323, методом ИФА - 27 тысяч 588).
- За все время пандемии в Украине заболели 677 тысяч 189 человек, выздоровели 317 тысяч 395 человек. Зафиксировано летальных случаев - 11 тысяч 717. Проведено ПЦР-тестов - 4 млн 373 тысяч 786.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (1 тысяча 399), Днепропетровской (1 тысяча 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.