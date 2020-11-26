"Всех не спасет": врач назвала главную опасность вакцины от коронавируса

Медик оценила ситуацию вокруг появления вакцины от COVID-19 / Reuters

Врач-инфекционист Евгения Менжулина прокомментировала ситуацию вокруг появления вакцины от коронавируса.

Как подчеркнула она в эфире Apostrophe TV, даже с момента введения вакцины в широкое использование, все равно будут наблюдаться разные титры антител.

"Разная активность выработки иммунитета. Люди по-разному будут реагировать", - пояснила она.

В то же время она предупредила о том, что необходимо учитывать и побочные эффекты вакцины от коронавируса.

"Скорость мутации коронавирусной инфекции достаточно высока. Может быть, недостаточно будет одного этапа вакцинации", - говорит медик.

По ее словам, существует вероятность второй волны вакцинации и привела пример с сезонным заболеванием гриппом.

"Каждый год у нас разные штаммы. Поэтому говорить о том, что это стопроцентно всех спасет, достаточно сложно, но, возможно, это будет снижать степень возникновения осложнений", - добавила Менжулина.

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