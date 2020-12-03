"Всем не хватит": экс-глава Минздрава дал мрачный прогноз насчет вакцины от COVID-19

Олег Мусий оценил ситуацию вокруг поставок в Украину вакцины от коронавируса / Reuters

Президент Всеукраинского общества врачей, бывший глава Минздрава Олег Мусий оценил ситуацию вокруг поставок в Украину вакцины от коронавируса.

Как подчеркнул он в интервью Апостроф Live, уже через полгода-год можно ожидать достаточного количества прививок для вакцинации всего населения.

"Безусловно, вакцины на всех не хватит. Для того, чтобы в Украине был так называемый коллективный иммунитет, нужно, чтобы либо переболели, либо были привиты около 80-85% населения. Это должно быть 35 миллионов человек. Несколько миллионов до тех пор переболеет, я думаю, а еще 30 млн придется прививать", - считает он.

Экс-глава Минздрава убежден, что государство должно найти средства на вакцинацию 20 млн украинцев.

"При стоимости вакцины в 20 долларов можно посчитать, сколько надо денег. Это не какие-то критические или катастрофические цифры", - добавил Мусий.

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