"Всем не хватит": экс-глава Минздрава дал мрачный прогноз насчет вакцины от COVID-19

В Украине должен быть сформирован коллективный иммунитет, уверен Олег Мусий.
Президент Всеукраинского общества врачей, бывший глава Минздрава Олег Мусий оценил ситуацию вокруг поставок в Украину вакцины от коронавируса.
Как подчеркнул он в интервью Апостроф Live, уже через полгода-год можно ожидать достаточного количества прививок для вакцинации всего населения.
"Безусловно, вакцины на всех не хватит. Для того, чтобы в Украине был так называемый коллективный иммунитет, нужно, чтобы либо переболели, либо были привиты около 80-85% населения. Это должно быть 35 миллионов человек. Несколько миллионов до тех пор переболеет, я думаю, а еще 30 млн придется прививать", - считает он.
Экс-глава Минздрава убежден, что государство должно найти средства на вакцинацию 20 млн украинцев.
"При стоимости вакцины в 20 долларов можно посчитать, сколько надо денег. Это не какие-то критические или катастрофические цифры", - добавил Мусий.
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Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
- 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
- Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.