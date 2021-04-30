Вслед за столицей Киевщина также может выйти из красной зоны

В Украине могут сократить "красную" зону карантина / Фото galka.if.ua

"Красная зона" карантина в Украине станет меньше. Из нее могут выйти Киевская и Винницкая области.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что Винничина и Киевщина - это те регионы, которые могут перейти из "красной" зоны в "желтую". Об этом министр заявил в эфире Украина 24.

По его словам, Винницкая область находится в "красной" зоне.

"Для того, чтобы территория перешла в соответствующую зону нужно решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Мы не получали такого обращения от Минздрава (по выходу Винницкой области из "красной" зоны, - ред.). Винницкая и Киевская области - те регионы, которые могут перейти из "красной" зоны в "желтую", - заявил Немчинов.

Тем временем главный санитарный врач Украны Виктор Ляшко на брифинге 30 апреля заявил, что Минздрав готовит представление в госкомиссию ТЭБ и ЧС о выводе из красного уровня эпидопасности Киевской и Николаевской областей. Регионы предлагают перевести в "желтую зону".

Таким образом, с 1 мая в "красной" зоне карантина могут остаться семь областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

Коронавирус в Киеве и области - статистика по состоянию на утро 30 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 868 случаев заражения коронавирусом, умерли 24 человека, выздоровели - 1 146.

Всего в Киеве заболел 195 498 человек, умерли - 4 591, вылечились - 123 977.

В Киевской области с начала эпидемии выздоровели 99 540 человек (1262 человек за сутки). Умерли 2360 человек (18 человек за сутки). Заболели 118 553 (415 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 30 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал Главред, жесткий карантин в Киеве отменили. С 1 мая в Киеве возобновляет работу в обычном режиме без спецпропусков общественный транспорт. С 5 мая дети вернутся в школы.

В то же время карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, могут продлить и после 30 июня. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов. По его словам, все зависит от самих украинцев. Немчинов призвал граждан соблюдать карантинные нормы.