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Вспышка COVID-19 и штамм Дельта в Украине: врач оценила сценарий атаки нового коронавируса

18 июля 2021, 19:37
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Ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом может зависеть от специфики региона, считает Ольга Кобевко.

Коронавирус
В Украине может произойти локальная вспышка COVID-19, - врач / УНИАН

На данный момент невозможно сказать, когда в Украине может начаться новая волна COVID-19. Причем нельзя также будет утверждать, что вспышка спровоцирована именно штаммом Дельта. Картина заболеваемости действительно может ухудшиться в определенном регионе, как это было на Буковине. Все зависит от особенностей области. Об этом заявила врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко.

В интервью ТСН она рассказала о том, что нельзя сказать, когда конкретно начнется новая волна коронавирусной инфекции, и будет ли она спровоцирована вариацией Дельта. Однако, в зависимости от региона и определенных условий, число инфицированных COVID-19 может возрасти где угодно, в зависимости от специфики регионов. Такая ситуация уже наблюдалась на Буковине. Государству следует быть готовым к локальным волнам заболеваемости коронавирусом.Читайте такжеШтамм Дельта: почему будут болеть подростки и что нужно делать уже сейчас

"Совершенно невозможно говорить об этих вещах, потому что на основе чего мы будем делать выводы, что это (вызвано) именно "Дельтой", или не "Дельтой". Действительно, волна увеличения количества инфицированных может появиться, так как у нас было на Буковине, так же и в этом году может быть где угодно. Потому что другая часть Украины не имела такого количества инфицированных, как мы имели в августе (2020 года), потому что это было связано с тем, что у нас после 12 июля начинается большой сезон свадеб, торжеств и просто были очень массовые мероприятия. И то самое, вероятно, может быть на Буковине и сейчас. Поэтому все зависит от особенности региона и нужно быть просто готовым к этому", - подчеркнула Ольга Кобевко.

Штамм коронавируса Дельта в Украине

СНБО в ходе своего внеочередного заседания 23 июня обсудил вопрос распространения коронавируса Дельта в Украине и мире, а также связанные с данной проблемой угрозы украинскому государству.

Секретарь ведомства Алексей Данилов сказал, что коронавирус модификации Дельта, который впервые обнаружили в Индии, зафиксирован в Украине – вирус нашли у женщины и ребенка, вернувшихся с территории РФ.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская допускала сценарий, при котором штамм COVID-19 Дельта может вспыхнуть в Украине. Вариация коронавируса опасна тем, что она быстро циркулирует и распространяется среди тех лиц, которые еще не переболели. Врач советует украинцам делать прививку от вируса.

Дельта новости Украины коронавирус в Украине
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