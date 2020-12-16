Вспышка COVID-19 после Нового года и Рождества: в Минздраве предупредили украинцев

Украинцы не должны забывать о карантине на праздники - Степанов / УНИАН

В Министерстве здравоохранения не исключают, что после новогодних праздников в Украине может произойти новая вспышка заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Ведомство советует украинцам придерживаться профилактических норм.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга в среду, 16 декабря, комментируя эпидемиологическую ситуацию на территории страны.

По словам чиновника, в ведомстве обеспокоены возможным ростом заболеваемости COVID-19 после празднований Нового года и Рождества. В связи с этим Минздрав рекомендует украинцам тщательно соблюдать все противоэпидемиологические мероприятияЧитайте такжеКарантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещено.

"Мы с большой тревогой смотрим на все праздничные дни, чтобы у нас не произошло вспышки после празднования новогодних праздников. Большая просьба соблюдать все меры. Не забывайте о маске, соблюдайте дистанцию, избегайте массового скопления людей", - утверждает Степанов.

При этом министр заверил, что власти продолжают осуществлять ряд мероприятий, направленных на укрепление медицинской системы. В частности, на 16 декабря к кислороду удалось подключить более 34 тысяч больничных коек.

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