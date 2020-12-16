Вспышка COVID-19 после Нового года и Рождества: в Минздраве предупредили украинцев

Минздрав готовится к любому развитию событий после новогодних праздников, утверждает Максим Степанов.
В Министерстве здравоохранения не исключают, что после новогодних праздников в Украине может произойти новая вспышка заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Ведомство советует украинцам придерживаться профилактических норм.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга в среду, 16 декабря, комментируя эпидемиологическую ситуацию на территории страны.
По словам чиновника, в ведомстве обеспокоены возможным ростом заболеваемости COVID-19 после празднований Нового года и Рождества. В связи с этим Минздрав рекомендует украинцам тщательно соблюдать все противоэпидемиологические мероприятияЧитайте такжеКарантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещено.
"Мы с большой тревогой смотрим на все праздничные дни, чтобы у нас не произошло вспышки после празднования новогодних праздников. Большая просьба соблюдать все меры. Не забывайте о маске, соблюдайте дистанцию, избегайте массового скопления людей", - утверждает Степанов.
При этом министр заверил, что власти продолжают осуществлять ряд мероприятий, направленных на укрепление медицинской системы. В частности, на 16 декабря к кислороду удалось подключить более 34 тысяч больничных коек.
Коронавирус в Украине
- По состоянию на среду, 16 декабря, на территории Украины зафиксировано 919 704 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа вирус выявили у 10 622 украинцев.
- За сутки 15 декабря рекордное количество пациентов, у которых был установлен диагноз COVID-19, попали на больничные койки – 3242 человека.
- При этом глава Минздрава Максим Степанов еще 14 декабря заявлял о стабилизации коронавирусной ситуации в стране.