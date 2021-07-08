Вспышка COVID-штамма Дельта грозит Украине уже в июле – эпидемиолог

В Украине может появиться новый штамм коронавируса Дельта / Фото facebook.com/ogolubovska

В ближайшее время в Украине можно ожидать вспышки заболевания коронавирусом штамма Дельта, рассказала врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская.

Как подчеркнула она в комментарии РБК-Украина, вспышка COVID-штамма Дельта возможна уже в июле.

Она пояснила, что этому может способствовать распространение этого штамма в соседних с Украиной странах.

Эпидемиолог обратила внимание на то, что авиасообщении может способствовать тому, что в Украине распространится любой штамм, который возник в другой стране.

Она пояснила, что разные штаммы коронавируса мигрируют из одной страны в другую вместе путешественниками, которые буквально "перемешиваются".

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"Поэтому вспышка Дельта штамма может случиться в конце июля, но еще более вероятно, она произойдет, когда люди будут возвращаться после всех своих отпускных поездок с детьми", - добавила Мухарская.

Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро четверга, 8 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 617 жителей страны. В том числе заболели 26 детей и 18 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 404 человека; летальных случаев - 23, выздоровели - 872 человека.