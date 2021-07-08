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Вспышка COVID-штамма Дельта грозит Украине уже в июле – эпидемиолог

8 июля 2021, 15:51
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Разные штаммы коронавируса активно мигрируют из одной страны в другую, пояснила Людмила Мухарская.

Украину может накрыть новый штамм коронавируса
В Украине может появиться новый штамм коронавируса Дельта / Фото facebook.com/ogolubovska

В ближайшее время в Украине можно ожидать вспышки заболевания коронавирусом штамма Дельта, рассказала врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская.

Как подчеркнула она в комментарии РБК-Украина, вспышка COVID-штамма Дельта возможна уже в июле.

Она пояснила, что этому может способствовать распространение этого штамма в соседних с Украиной странах.

Эпидемиолог обратила внимание на то, что авиасообщении может способствовать тому, что в Украине распространится любой штамм, который возник в другой стране.

Она пояснила, что разные штаммы коронавируса мигрируют из одной страны в другую вместе путешественниками, которые буквально "перемешиваются".

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"Поэтому вспышка Дельта штамма может случиться в конце июля, но еще более вероятно, она произойдет, когда люди будут возвращаться после всех своих отпускных поездок с детьми", - добавила Мухарская.

Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро четверга, 8 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 617 жителей страны. В том числе заболели 26 детей и 18 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 404 человека; летальных случаев - 23, выздоровели - 872 человека.

Коронавирус - это...

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Симптомы

Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);

- сухой кашель;

- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);

- затруднение дыхания;

- боли в области груди;

- головная боль;

- миалгия;

- общее недомогание.

Как защититься?

В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:

- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

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