Вся Украина оказалась в одной зоне карантина: главные ограничения

Вся Украина стала желтой зоной / Reuters

В Украине по состоянию на четверг, 13 мая, нет оранжевых зон карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Оранжевая зона карантина исчезла, после того, как ее покинули Черкасская и Николаевская области, сообщили в Минздраве.

Теперь вся страна находится в желтой карантинной зоне.

Желтая зона карантина – главные ограничения:

Нужно придерживаться масочного режима;

Кинотеатры и театры могут быть наполнены на 50%;

Запрещено посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. Исключение делают для людей, которые предоставляют экстренные услуги;

В заведениях общественного питания запрещены мероприятия, в которых принимают участие 20 и более человек.

Вся территория Украины "пожелтела" / moz.gov.ua

Напомним, за прошедшие сутки, в среду, 12 мая, больше всего зараженных коронавирусом нашли в Киеве (726) и в ряде областей – Харьковской (635), Донецкой (587) и Днепропетровской (553).

По состоянию на 13 мая коронавирус в Украине нашли у 2 135 886 человек, скончались 47 333 инфицированных, а выздоровели 1 816 643 пациента.

Карантин в Украине 2021 – что необходимо знать

Ограничительные меры в Украине из-за коронавируса ввели с 12 марта прошлого года. Сначала карантин был общенациональным, а позже стал адаптивным. На время адаптивного карантина страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

В зеленой зоне самые слабые ограничения, а самые строгие – в красной.