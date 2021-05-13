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Вся Украина оказалась в одной зоне карантина: главные ограничения

13 мая 2021, 13:43

Два региона покинули оранжевую карантинную зону.

Вся Украина пожелтела
Вся Украина стала желтой зоной / Reuters

В Украине по состоянию на четверг, 13 мая, нет оранжевых зон карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Оранжевая зона карантина исчезла, после того, как ее покинули Черкасская и Николаевская области, сообщили в Минздраве.

Теперь вся страна находится в желтой карантинной зоне.

Желтая зона карантина – главные ограничения:

  • Нужно придерживаться масочного режима;
  • Кинотеатры и театры могут быть наполнены на 50%;
  • Запрещено посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. Исключение делают для людей, которые предоставляют экстренные услуги;
  • В заведениях общественного питания запрещены мероприятия, в которых принимают участие 20 и более человек.

Наша страна полностью стала желтой зоной
Вся территория Украины "пожелтела" / moz.gov.ua

Напомним, за прошедшие сутки, в среду, 12 мая, больше всего зараженных коронавирусом нашли в Киеве (726) и в ряде областей – Харьковской (635), Донецкой (587) и Днепропетровской (553).

По состоянию на 13 мая коронавирус в Украине нашли у 2 135 886 человек, скончались 47 333 инфицированных, а выздоровели 1 816 643 пациента.

Карантин в Украине 2021 – что необходимо знать

  • Ограничительные меры в Украине из-за коронавируса ввели с 12 марта прошлого года. Сначала карантин был общенациональным, а позже стал адаптивным. На время адаптивного карантина страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.
  • В зеленой зоне самые слабые ограничения, а самые строгие – в красной.

  • Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина
    Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина covid19.gov.ua
  • Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина
    Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина covid19.gov.ua
  • Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина
    Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина covid19.gov.ua
  • Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина
    Ограничения, которые действуют в разных зонах карантина covid19.gov.ua

  • Во время адаптивного карантина судьба ограничительных мер находится в руках местных властей.

карантин в Украине зоны карантина
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