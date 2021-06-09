Вся Украина "позеленела": карантин ослабят

Согласно процедуре, в "зеленую" зону переводит Минздрав Украины, но окончательное решение должна принять госкомиссия ТЭБ и ЧС.
Коронавирус в Украине поутих. Все области перешли в "зеленую" зону карантина, в которой действуют самые слабые карантинные ограничения.
Как сообщает пресс-служба Минздрава 9 июня, показатели эпидемической безопасности соответствуют "зеленой" зоне по всей территории страны.
Согласно процедуре, в "зеленую" зону переводит Минздрав Украины, но окончательное решение должна принять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. После ее решения все области официально станут "зелеными".
Ограничения "зеленой" зоны карантина
- действует масочный режим в общественных зданиях;
- разрешены массовые мероприятия с участием более 50 человек;
- кинотеатры и учреждения культуры работают с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест;
- посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро среды, 9 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 385 жителей страны. Госпитализированы 756 человек; летальных случаев - 77, выздоровели 6 962 человека.
Накануне Кабмин изменил правила адаптивного карантина. Теперь в Украине разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания.