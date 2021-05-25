Вся Украина стала "желтой": Минздрав обновил карантинные зоны

Донецкую область вывели из "оранжевой" зоны карантина.
Вся Украина оказалась в одной зоне карантина - желтой. По состоянию на вторник, 25 мая, Донецкую область вывели из "оранжевой" карантинной зоны.
Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, в Донецкой области в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога. Теперь он составляет 94,4% при норме 100%. Днем ранее он составлял 108,5%.
Таким образом, в Украине не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19.
При этом в пяти регионах показатели частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области - коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5%.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро вторника, 25 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 608 жителей страны. За минувшие 24 часа госпитализированы 854 человека; летальных случаев - 249, выздоровели 17 504 человека.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать до августа.
- Украину ждет еще не одна волна COVID-19. Как считает президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока, опасная волна коронавируса возникнет из-за низкого уровня вакцинации граждан.
Автор: Анна Багрий