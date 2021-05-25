Вся Украина стала "желтой": Минздрав обновил карантинные зоны

В Украине не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19 / Reuters

Вся Украина оказалась в одной зоне карантина - желтой. По состоянию на вторник, 25 мая, Донецкую область вывели из "оранжевой" карантинной зоны.

Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, в Донецкой области в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога. Теперь он составляет 94,4% при норме 100%. Днем ранее он составлял 108,5%.

Таким образом, в Украине не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19.

При этом в пяти регионах показатели частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области - коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5%.

moz.gov.ua

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