Вторая доза прививок AstraZeneca: в Минздраве назвали дату старта вакцинации

Интервал между первой и второй дозой AstraZeneca достигает 12 недель, напомнил Виктор Ляшко.
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, когда в Украине стартует вторая доза вакцинации прививкой от коронавируса AstraZeneca.
Украинцев, которых первой дозой AstraZeneca вакцинировали от 24 февраля до 10 марта 2021 года, второй дозой начнут прививать с 19 мая, сообщает ТСН.
Главный санврач уточнил, что граждан, которые прививались позднее 10 марта, второй дозой AstraZeneca провакцинируют с последующих поставок.
По его словам, вакцинация второй дозой тоже будет происходить каскадным способом. Параллельно, чтобы обеспечить всех людей второй дозой, должно поступить от COVAX 8 млн доз вакцины AstraZeneca.
Замглавы Минздрава уточнил, что в рамках COVAX в Украину планируется поставить 700 тысяч доз AstraZeneca. Предварительно, поставка ожидается 24-25 мая.
Ляшко напомнил, что интервал между первой и второй дозой AstraZeneca достигает 12 недель, но, как исключение, его могут сократить, но для этого должны быть веские причины, которые рассматривает семейный врач.
Сколько вакцин в рамках COVAX обещают Украине
По данным ЮНИСЕФ, что всего до конца 2021 года в рамках COVAX в Украину будут поставлены вакцины для иммунизации 8 млн украинцев.
В ЮНИСЕФ подчеркивают, что в рамках COVAX поставляются только те вакцины от COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ.
"Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство, - обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается", - пояснил Ляшко, слова которого приводятся в пресс-релизе ЮНИСЕФ.
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Коронавирус в Украине:
- За минувшие сутки в Украине было выявлено 6 тыс. 796 новых случаев инфицирования коронавирусом, в частности, заболели 347 детей и 233 медработника.
- Вчера с коронавирусной болезнью были госпитализированы 2 тыс. 197 человек, 2 тыс. 796 выписаны из больниц. 322 человека умерли, в то же время 17 тыс. 202 человека выздоровели. Сделано тестирований - 76 тыс. 496.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев 14 мая зарегистрировано в Киеве (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 150 тыс. 244 человека, 1 млн 849 тыс. 80 выздоровели, 47 тыс. 942 умерли.
Индийская вакцина CoviShield
В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.
Вакцина CoviShield - что это
CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.
Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.
CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).
Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.
Вакцинация в Украине
23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.
Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.
Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.
Побочные эффекты CoviShield
Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:
- боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
- усталость,
- озноб или лихорадка,
- головная боль,
- тошнота,
- боль в суставах или мышцах,
- затруднение дыхания.
К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.