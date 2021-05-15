Вторая доза прививок AstraZeneca: в Минздраве назвали дату старта вакцинации

В Украине стартует вторая доза вакцинации препаратом AstraZeneca / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, когда в Украине стартует вторая доза вакцинации прививкой от коронавируса AstraZeneca.

Украинцев, которых первой дозой AstraZeneca вакцинировали от 24 февраля до 10 марта 2021 года, второй дозой начнут прививать с 19 мая, сообщает ТСН.

Главный санврач уточнил, что граждан, которые прививались позднее 10 марта, второй дозой AstraZeneca провакцинируют с последующих поставок.

По его словам, вакцинация второй дозой тоже будет происходить каскадным способом. Параллельно, чтобы обеспечить всех людей второй дозой, должно поступить от COVAX 8 млн доз вакцины AstraZeneca.

Замглавы Минздрава уточнил, что в рамках COVAX в Украину планируется поставить 700 тысяч доз AstraZeneca. Предварительно, поставка ожидается 24-25 мая.

Ляшко напомнил, что интервал между первой и второй дозой AstraZeneca достигает 12 недель, но, как исключение, его могут сократить, но для этого должны быть веские причины, которые рассматривает семейный врач.

Сколько вакцин в рамках COVAX обещают Украине

По данным ЮНИСЕФ, что всего до конца 2021 года в рамках COVAX в Украину будут поставлены вакцины для иммунизации 8 млн украинцев.

В ЮНИСЕФ подчеркивают, что в рамках COVAX поставляются только те вакцины от COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ.

"Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство, - обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается", - пояснил Ляшко, слова которого приводятся в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

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Коронавирус в Украине:

За минувшие сутки в Украине было выявлено 6 тыс. 796 новых случаев инфицирования коронавирусом, в частности, заболели 347 детей и 233 медработника.

Вчера с коронавирусной болезнью были госпитализированы 2 тыс. 197 человек, 2 тыс. 796 выписаны из больниц. 322 человека умерли, в то же время 17 тыс. 202 человека выздоровели. Сделано тестирований - 76 тыс. 496.

Наибольшее количество подтвержденных случаев 14 мая зарегистрировано в Киеве (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 150 тыс. 244 человека, 1 млн 849 тыс. 80 выздоровели, 47 тыс. 942 умерли.