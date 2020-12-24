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Вторая страна в мире разрешила использовать российскую вакцину от COVID-19

24 декабря 2020, 09:16
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В четверг в Аргентину поступят 25 млн доз российской вакцины Спутник V.

вакцина
Российскую вакцину будут применять в Аргентине / Reuters

Следом за Беларусью Аргентина утвердила срочное использование российской вакцины от коронавируса Спутник V. Таким образом страна стала второй в мире и первой в Латинской Америке, которая согласилась использовать препарат, разработанный в Российской Федерации.

Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Аргентины сообщает The Guardian.

Уже в четверг в Аргентину поступят 25 млн доз российской вакцины от COVID-19 Спутник V.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Аргентине всего зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали более 42 тыс. пациентов.

Коронавирус в Аргентине - статистика 25 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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Российская вакцина от коронавируса – новости:

  • В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса - Спутник V и ЭпиВакКорона.
  • 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Спутник V.
  • О регистрации вакцины от коронавируса 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
  • Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
  • В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.
  • Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса из-за ее несоответствия системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика).
  • Беларусь выдала регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса Спутник V - теперь препарат может быть допущен к применению в стране.

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