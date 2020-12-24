Вторая страна в мире разрешила использовать российскую вакцину от COVID-19

В четверг в Аргентину поступят 25 млн доз российской вакцины Спутник V.
Следом за Беларусью Аргентина утвердила срочное использование российской вакцины от коронавируса Спутник V. Таким образом страна стала второй в мире и первой в Латинской Америке, которая согласилась использовать препарат, разработанный в Российской Федерации.
Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Аргентины сообщает The Guardian.
Уже в четверг в Аргентину поступят 25 млн доз российской вакцины от COVID-19 Спутник V.
По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Аргентине всего зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали более 42 тыс. пациентов.
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Российская вакцина от коронавируса – новости:
- В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса - Спутник V и ЭпиВакКорона.
- 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Спутник V.
- О регистрации вакцины от коронавируса 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.
- Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса из-за ее несоответствия системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика).
- Беларусь выдала регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса Спутник V - теперь препарат может быть допущен к применению в стране.
Автор: Анна Багрий