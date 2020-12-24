Вторая страна в мире разрешила использовать российскую вакцину от COVID-19

Российскую вакцину будут применять в Аргентине / Reuters

Следом за Беларусью Аргентина утвердила срочное использование российской вакцины от коронавируса Спутник V. Таким образом страна стала второй в мире и первой в Латинской Америке, которая согласилась использовать препарат, разработанный в Российской Федерации.

Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Аргентины сообщает The Guardian.

Уже в четверг в Аргентину поступят 25 млн доз российской вакцины от COVID-19 Спутник V.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Аргентине всего зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали более 42 тыс. пациентов.

Коронавирус в Аргентине - статистика 25 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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