Введение и отмена локдауна: в Слуге народа озвучили условия

В случае введения локдауна, транспорт будет остановлен / УНИАН

Если прирост новых больных за сутки превысит отметку 20 тысяч человек, то Украине понадобится введение локдауна сроком на три недели - бизнес, учебные заведения и общественный транспорт прекратят работу.

Об этом заявил "слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире телеканала Украина 24.

"В связи с тем, что инкубационный период COVID-19 составляет от 14 до 21 дня, то и вводить (полный локдаун, - ред.) надо минимум на три недели. И это опыт других стран, что весомый результат есть через три недели. Наша система здравоохранения сегодня может выдержать до 30 тысяч (новых больных за сутки, - ред.). Поэтому, я думаю, что если мы выйдем на цифру 20 тысяч и более, то, скорее всего, нужно будет вводить локдаун" , - заявил нардеп.

По словам Радуцкого, правительство должно будет за 7 дней предупредить украинцев, а также разработать компенсаторные меры для людей и бизнеса.

Нардеп считает, что в случае введения локдауна, транспорт должен быть остановлен.

"Если мы закрываем бизнес, школы, и при этом работает общественный транспорт - метро, ​​поезда - то я не вижу от этого большого результата. Если полный локдаун - то и нужно делать полный ", - считает он.

Также Радуцкий назвал показатель, на который будет ориентироваться власть, принимая решение о выходе из локдауна.

"Если 15 тысяч больных в день и количество людей, которые выздоровели, будет увеличиваться - процент выздоровевших над процентом заболевших - и будет плато, не будет роста в течение недели, и при этом будет снижение, то это повод для ослабления карантина", - сказал нардеп.

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По состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 722679 человек. За минувшие сутки поставили 12978 новых диагнозов.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них – карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.

11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.