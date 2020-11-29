Введение и отмена локдауна: в Слуге народа озвучили условия

Вводить полный локдаун нужно минимум на три недели, считает Радуцкий.
Если прирост новых больных за сутки превысит отметку 20 тысяч человек, то Украине понадобится введение локдауна сроком на три недели - бизнес, учебные заведения и общественный транспорт прекратят работу.
Об этом заявил "слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире телеканала Украина 24.
"В связи с тем, что инкубационный период COVID-19 составляет от 14 до 21 дня, то и вводить (полный локдаун, - ред.) надо минимум на три недели. И это опыт других стран, что весомый результат есть через три недели. Наша система здравоохранения сегодня может выдержать до 30 тысяч (новых больных за сутки, - ред.). Поэтому, я думаю, что если мы выйдем на цифру 20 тысяч и более, то, скорее всего, нужно будет вводить локдаун" , - заявил нардеп.
По словам Радуцкого, правительство должно будет за 7 дней предупредить украинцев, а также разработать компенсаторные меры для людей и бизнеса.
Нардеп считает, что в случае введения локдауна, транспорт должен быть остановлен.
"Если мы закрываем бизнес, школы, и при этом работает общественный транспорт - метро, поезда - то я не вижу от этого большого результата. Если полный локдаун - то и нужно делать полный ", - считает он.
Также Радуцкий назвал показатель, на который будет ориентироваться власть, принимая решение о выходе из локдауна.
"Если 15 тысяч больных в день и количество людей, которые выздоровели, будет увеличиваться - процент выздоровевших над процентом заболевших - и будет плато, не будет роста в течение недели, и при этом будет снижение, то это повод для ослабления карантина", - сказал нардеп.
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По состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 722679 человек. За минувшие сутки поставили 12978 новых диагнозов.
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11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.