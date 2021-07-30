Введение привилегий для вакцинированных от COVID-19 украинцев поставили на паузу

Пока что не все люди, которые записались на вацинацию, получили прививку / Reuters

Пока что в Украине не будут вводить привилегии для вакцинированных от коронавируса украинцев. Как заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, необходимо, чтобы вакцинировалось большое количество населения.

На данный момент Минздрав будет фокусироваться на расширении вакцинации населения Украины, сказал Кузин в эфире программы Сніданок з 1+1.

"Потому что, когда мы будем говорить о привилегиях и о применении административных мер воздействия, то мы должны понимать, что те люди, которые хотели сделать прививку, они действительно имели возможность это сделать", - сказал он.

По словам главного санврача, пока что не все люди, которые записались на вацинацию, получили прививку.

" О привилегиях будем думать потом, когда провакцинируем по крайней мере большое количество населения", - заявил он.

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По состоянию на 30 июля, с начала прививочной кампании в Украине привит 3 437 631 человек, из них получили одну дозу - 3 437 629 человек; полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 938 495 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 376 124 прививки.

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