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Введение привилегий для вакцинированных от COVID-19 украинцев поставили на паузу

30 июля 2021, 11:49
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На данный момент Минздрав будет фокусироваться на расширении вакцинации населения Украины, заявил главный санврач Игорь Кузин.

Вакцинация
Пока что не все люди, которые записались на вацинацию, получили прививку / Reuters

Пока что в Украине не будут вводить привилегии для вакцинированных от коронавируса украинцев. Как заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, необходимо, чтобы вакцинировалось большое количество населения.

На данный момент Минздрав будет фокусироваться на расширении вакцинации населения Украины, сказал Кузин в эфире программы Сніданок з 1+1.

"Потому что, когда мы будем говорить о привилегиях и о применении административных мер воздействия, то мы должны понимать, что те люди, которые хотели сделать прививку, они действительно имели возможность это сделать", - сказал он.

По словам главного санврача, пока что не все люди, которые записались на вацинацию, получили прививку.

" О привилегиях будем думать потом, когда провакцинируем по крайней мере большое количество населения", - заявил он.

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По состоянию на 30 июля, с начала прививочной кампании в Украине привит 3 437 631 человек, из них получили одну дозу - 3 437 629 человек; полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 938 495 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 376 124 прививки.

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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Украинский Минздрав обдумывает внедрение в стране дополнительных антиэпидемических мер ‒ в первую очередь введение специального QR-кода, по которому украинцев будут пропускать в публичные места, рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.
  • В Украине приняли решение усилить ограничения при пересечении государственной границы. Теперь лицам, которые не вакцинированы и возвращаются в страну, нужно будет предоставить негативный ПЦР-тест. Въезд из России и Индии предполагает прохождение 14-дневной самоизоляции, которую нельзя будет прервать.
Минздрав коронавирус новости Украины Игорь Кузин коронавирус новости вакцинация от коронавируса
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