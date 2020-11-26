Ввести локдаун в Украине могут уже сегодня – нардеп

Введение локдауна и голосование за бюджет 2021 депутат считает наиболее вероятными пунктами сегодняшней повестки дня Кабмина.
Локдаун в Украине могут ввести уже сегодня, допускает народный депутат Алексей Гончаренко.
У себя в Телеграм-канале он сообщил, что сегодня в 18:00 собирается заседание Кабмина. Введение локдауна и голосование за бюджет 2021 он считает наиболее вероятными пунктами повестки дня.
"Планируют вводить локдаун? Или, может, бюджет?" – поинтересовался депутат.
В то же время ранее СМИ со ссылкой на источник в Кабинете министров сообщили, что решение о конкретных сроках введения жесткого карантина на новогодние праздники станет известно 2 декабря.
А сегодня, пишет РБК-Украина (снова со ссылкой на источник в Кабмине), правительство рассмотрит проект бюджета на 2021 год. Это будет финальное рассмотрение документа перед направлением его в Раду.
Сегодня также стало известно, что Минфин согласовал параметры проекта госбюджета на 2021 с ключевым кредитором страны – с МВФ.
Локдаун в Украине: последние новости
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- Голодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдауна. Тотальный локдаун станет "жестом отчаяния", считает Евгения Менжулина.
- Министр здравоохранения Максим Степанов назвал условия введения жесткого карантина в Украине и подчеркнул, что украинцев может ждать абсолютный локдаун, как весной.
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