Ввести локдаун в Украине могут уже сегодня – нардеп

Локдаун в Украине ввести могут уже сегодня – нардеп / УНИАН

Локдаун в Украине могут ввести уже сегодня, допускает народный депутат Алексей Гончаренко.

У себя в Телеграм-канале он сообщил, что сегодня в 18:00 собирается заседание Кабмина. Введение локдауна и голосование за бюджет 2021 он считает наиболее вероятными пунктами повестки дня.

"Планируют вводить локдаун? Или, может, бюджет?" – поинтересовался депутат.

В то же время ранее СМИ со ссылкой на источник в Кабинете министров сообщили, что решение о конкретных сроках введения жесткого карантина на новогодние праздники станет известно 2 декабря.

А сегодня, пишет РБК-Украина (снова со ссылкой на источник в Кабмине), правительство рассмотрит проект бюджета на 2021 год. Это будет финальное рассмотрение документа перед направлением его в Раду.

Сегодня также стало известно, что Минфин согласовал параметры проекта госбюджета на 2021 с ключевым кредитором страны – с МВФ.

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