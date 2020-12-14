"Выдуманная болезнь": "слуга народа" удивил заявлением о COVID-19

Юрий Камельчук подчеркнул, что не доверяет ни одной вакцине.
Народный депутат из фракции Слуга народа Юрий Камельчук заявил о том, что коронавирусная болезнь является "выдумкой".
Как подчеркнул он в эфире канала Наш, это же касатеся и любой вакцины против какой-либо болезни.
"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", - сказал нардеп.
По словам Камельчука, "мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос, что же она лечит и не вредит ли".
Читайте также"Такого еще не было": инфекционист рассказала о страшной ситуации с COVID-19 в Украине
Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксирован 6 тыс. 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, умерли 93 человека.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 895 человек, выздоровели - 5 тыс. 154 человека.
- Проведено тестирований за сутки - 25 тыс. 582 (в том числе методом ПЦР - 20 тыс. 493, методом ИФА - 5 тыс. 089).
- За все время пандемии в Украине заболели 900 тыс. 666 человек; выздоровели - 506 тыс. 718 человек; летальных исходов - 15 тыс. 247.
- Было проведено ПЦР-тестов - 5 млн 052 тыс. 686.
Автор: Алексей Тычина