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Вылилось полтора литра крови: врач назвал новое осложнение после лечения COVID-19

21 марта 2021, 17:42
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Уже трое пациентов из Львова в срочном порядке попали на операционный стол.

коронавирус
Лечение коронавируса антикоагулянтами приводит к серьезному осложнению / Фото Reuters

Во Львове прооперировали троих пациентов с коронавирусом, у которых были массивные кровотечения в забрюшинном пространстве. Заведующий первого хирургического отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи Гнат Герич считает, что это новый вид осложнений, которые возникают в результате лечения антикоагулянтами –препаратами для разжижения крови.

Как пишет zaxid.net, пациент ковидной больницы Львова жаловался на боль в животе. Кроме того у него была повышена температура тела. Врачи заподозрили у мужчины аппендицит или другие проблемы с органами брюшной полости. Обследование на компьютерном томографе (КТ) в больнице скорой помощи показало, что у пациента в забрюшинном пространстве скопилась жидкость. Его сразу решили оперировать.

В процессе операции хирурги обнаружили у мужчины огромную гематому, много массивных сгустков крови без явных признаков повреждения какого-то сосуда. По словам хирургов, вылилось примерно 1,5 л крови, хотя явно поврежденного сосуда не было.

"Эти массивные сгустки крови организм самостоятельно не может рассосать, их нужно было срочно убрать. Без операции они могли инфицироваться и привести к тяжелым гнойных осложнениям и сепсису (заражению крови)", - рассказал Герич.

Пациент во время лечения коронавируса получал антикоагулянты (препараты для разжижения крови), что вероятно привело к возникновению кровотечения.

"Это тяжелая ситуация. С одной стороны больному следует давать препараты, разжижающие кровь, потому что без них могут образоваться тромбы и возникнуть тромбоэмболические осложнения, угрожающие жизни, с другой - они же могут спровоцировать массивные кровотечения, которые также являются угрожающими для жизни больного", - отметил заведующий первого хирургического отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи.

По его словам, за последние полгода такого вида кровотечений не было, однако за последние 20 дней на операционный стол попали уже трое COVID-пациентов с кровотечениями. У двоих из них лечение уже на завершающей стадии, а у последнего оно только началось.

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Осложнения после коронавируса – о чем ранее писал Главред:

  • Коронавирус COVID-19 приводит к серьезным осложнениям и проблемам здоровьем после перенесения болезни. Врач Тарас Жиравецкий описал самые распространенные осложнения COVID-19.
  • Невролог назвала малоизученные осложнения после COVID-19.
  • Врач назвала основные осложнения после коронавируса и порекомендовала людям, которые перенесли COVID-19, обязательно сделать прививку от гриппа спустя 2-3 недели после выздоровления.

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