"Выполнять не будут": Кравчук назвал главную проблему локдауна в Украине

Леонид Кравчук призвал установить жесткий контроль для личного локдауна.
Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с введением в Украине локдауна из-за эпидемии коронавируса.
В эфире телеканала Украина 24 он подчеркнул, что власти должны разъяснить людям необходимость соблюдения карантинных мер и установить "личный локдаун".
В этой связи он обратил внимание на то, что в Украине приходится сталкиваться с особенной спецификой.
"Какой бы локдаун мы ни вводили, его выполнять не будут. Очень четкое и ясное решение правительства было о том, чтобы во всех областях ввести ограничение выходного дня. Но многие города отказались выполнять его, что является не просто нежеланием, но отсутствием государственной дисциплины. Это угрожает возможностью анархии", - уверен Кравчук.
Читайте такжеЛяшко предупредил о главной опасности локдауна в УкраинеПо его словам, самое главное – разъяснить людям и попытаться установить жесткий контроль соблюдения карантинных мер.
"То есть не снимайте с себя маски, ведите себя достойно, здесь объяснений быть не может. Если мы придем хотя бы к этому локдауну, это уже будет шаг вперед. И надо использовать выходные дни – все равно никто не работает, как показывает практика. Но застолья нужно проводить в семейном кругу", - добавил Кравчук.
Локдаун в Украине: что известно о подготовке
- 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
- В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
- В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
- 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать "карантин выходного дня".