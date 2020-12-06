"Выполнять не будут": Кравчук назвал главную проблему локдауна в Украине

Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с введением в Украине локдауна из-за эпидемии коронавируса.

В эфире телеканала Украина 24 он подчеркнул, что власти должны разъяснить людям необходимость соблюдения карантинных мер и установить "личный локдаун".

В этой связи он обратил внимание на то, что в Украине приходится сталкиваться с особенной спецификой.

"Какой бы локдаун мы ни вводили, его выполнять не будут. Очень четкое и ясное решение правительства было о том, чтобы во всех областях ввести ограничение выходного дня. Но многие города отказались выполнять его, что является не просто нежеланием, но отсутствием государственной дисциплины. Это угрожает возможностью анархии", - уверен Кравчук.

Читайте такжеЛяшко предупредил о главной опасности локдауна в УкраинеПо его словам, самое главное – разъяснить людям и попытаться установить жесткий контроль соблюдения карантинных мер.

"То есть не снимайте с себя маски, ведите себя достойно, здесь объяснений быть не может. Если мы придем хотя бы к этому локдауну, это уже будет шаг вперед. И надо использовать выходные дни – все равно никто не работает, как показывает практика. Но застолья нужно проводить в семейном кругу", - добавил Кравчук.

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