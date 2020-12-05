"Вырабатывает яд": эпидемиолог рассказал об опасном "фуфломицине"

Рециркулятор – это прибор, который травит детей, сообщил врач.
Эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин заявил, что прибор для очистки и обеззараживания воздуха – рециркулятор (ультрафиолетовая лампа закрытого типа), не поможет в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Рециркуляторы – "фуфломицин", они никому не нужны, рассказал врач в эфире программы Свобода слова Савіка Шустера.
Медик отметил, что ультрафиолетовые лампы покупают во многие школы и садики, а эти приборы вырабатывают озон, который относиться к первой категории яда.
"…И этим всем дети дышат!... Мы создаем условия не только в школах и в садиках, при которых идеально заболеть, но еще и травим", – заявил эпидемиолог.
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Автор: Екатерина Присяжнюк