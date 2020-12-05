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"Вырабатывает яд": эпидемиолог рассказал об опасном "фуфломицине"

5 декабря 2020, 09:07

Рециркулятор – это прибор, который травит детей, сообщил врач.

Александрин сообщил, что рециркуляторы вырабатывают яд – Рециркулятор вред или польза
Рециркуляторы вырабатывают яд, сообщил Андрей Александрин / Скриншот

Эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин заявил, что прибор для очистки и обеззараживания воздуха – рециркулятор (ультрафиолетовая лампа закрытого типа), не поможет в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Рециркуляторы – "фуфломицин", они никому не нужны, рассказал врач в эфире программы Свобода слова Савіка Шустера.

Медик отметил, что ультрафиолетовые лампы покупают во многие школы и садики, а эти приборы вырабатывают озон, который относиться к первой категории яда.

"…И этим всем дети дышат!... Мы создаем условия не только в школах и в садиках, при которых идеально заболеть, но еще и травим", – заявил эпидемиолог.

Андрей Александрин коронавирус новости
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