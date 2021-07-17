"Вышел из больницы, но не из болезни": эпидемиолог назвала главную угрозу для переболевших COVID-19

COVID-19 – это большая трагедия и удар по экономике, медицине, социальной сфере / Reuters

Украина вместе со всем миром уже полтора года борется с эпидемией коронавируса. Эксперт Министерства здравоохранения Украины по эпидемиологии Наталья Виноград считает, что восстановление и возврат к нормальной жизни могут занять долгие годы и потребуют серьезных бюджетных затрат.

COVID-19 как острое заболевание – большая трагедия и удар по экономике, медицине, социальной сфере любой страны, сказала Виноград в интервью изданию Гордон.

"А второй удар – население, прошедшее через это испытание, уже не может создавать национальный продукт. Человек вышел из больницы, но не вышел из болезни. Уйдут годы на восстановление и возврат к нормальной жизни. И на это государствам придется тратить деньги", – добавила эпидемиолог.

Впрочем, по ее словам, со временем государства и люди адаптируются к жизни в новых условиях.

Читайте такжеСитуация с COVID-19 будет усугубляться: эпидемиолог озвучила прогноз на осень"COVID-19 заставил нас жить по-новому, и мы пытаемся адаптироваться. Все на планете с этим справятся. И Украина - тоже. Такой вызов многих прокачал. Наши медики – уже хорошо подготовленные бойцы. Они остались в строю. Да, есть дефицит специалистов, и он увеличится. Но у нас есть настоящие врачи, которые продолжают работать, спасать людей и будут делать свое дело дальше. Их надо хранить и оберегать хотя бы до тех пор, пока не выйдем из пандемии", – сказала эксперт Минздрав Украины по эпидемиологии.

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