Выяснились подробности о мужчине, который вчера скончался от штамма Дельта

Мужчина, который умер от штамма Дельта, работал врачом / Фото Reuters

Мужчина, который вчера скончался в Александровской больнице Киева в результате заражения дельта-штаммом коронавируса, был врачом. Также известно, что он не выезжал за пределы Украины.

"Относительно этого случая. Это по специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев. Поэтому это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях", - заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Ранее Главред писал о том, что в Киеве медики Александровской больницы не смогли спасти жизнь одному из 6 пациентов, у которых диагностировали инфицирование особо опасным штаммом COVID-19 Дельта.

Умерший якобы привез болезнь в Киев из России.

По словам директора Александровской больницы Людмилы Антоненко, четверо из шести больных Дельтой людей заболели именно в России. Другие инфицировались уже в Киеве.

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Ранее стало известно, что вслед за Киевом, индийский коронавирус Дельта добрался и до Львовской области. Состояние больных – с положительной динамикой.

Напомним, что дважды вакцинированы люди на 80% защищены от тяжелого течения COVID-19, вызванного штаммом "Дельта".