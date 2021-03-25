УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Выяснились подробности смерти провизора после вакцинации от COVID

25 марта 2021, 19:02
Прослушать новость
Остановить

На момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день после инкубационного периода вируса.

Вакцинация
Провизор аптеки был болен коронавирусом / УНИАН

В городе Черновцы провизор одной из аптек, который скончался от инсульта после вакцинации от коронавируса, был болен этим опасным вирусом, заявила глава областного лабораторного центра Наталья Гопко, Суспильне в четверг, 25 марта.

COVID-19 также подтвердили у двух коллег, с которыми он вакцинировался.

Гопко пояснила, что на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день после инкубационного периода вируса.

Читайте такжеНизкая эффективность и масса противопоказаний: что известно о китайской вакцине CoronaVac

При этом смерть мужчину не связывают с вакцинацией, так как у него была гипертоническая болезнь. Его анализы продолжают исследовать, чтобы установить точную причину смерти, добавил гендиректор паталогоанатомического бюро Дмитрий Гречко.

Смерть провизора после вакцинации - о чем сообщалось ранее:

  • В среду утром, 24 марта, в Черновцах в больнице №3 умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 числа получил прививку от коронавируса COVID-19 вакциной из Индии CoviShield. Предварительно известно, что мужчина скончался из-за острого мозгового инсульта.
  • В Минздраве добавили, что у мужчины был диабет и тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, однако ему можно было вакцинироваться.
  • Провизор попал в черновицкую больницу вечером 16 марта, его лечили от инсульта.

Вакцина коронавирус клиническая смерть новости Черновцов коронавирус лечение
Сейчас вы просматриваете новость «Выяснились подробности смерти провизора после вакцинации от COVID». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На переговорах по Донбассу произошел значительный прорывНа переговорах по Донбассу произошел значительный прорыв Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворотГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворот В Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для ЗападаВ Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для Запада Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: рабочий успех и продвижениеГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: рабочий успех и продвижение Шесть доказанных наукой преимуществ овсянки и как сделать ее питательной и вкуснойШесть доказанных наукой преимуществ овсянки и как сделать ее питательной и вкусной

Последние новости

04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
Реклама
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
Реклама
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
Реклама
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять