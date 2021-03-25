Выяснились подробности смерти провизора после вакцинации от COVID

Провизор аптеки был болен коронавирусом / УНИАН

В городе Черновцы провизор одной из аптек, который скончался от инсульта после вакцинации от коронавируса, был болен этим опасным вирусом, заявила глава областного лабораторного центра Наталья Гопко, Суспильне в четверг, 25 марта.

COVID-19 также подтвердили у двух коллег, с которыми он вакцинировался.

Гопко пояснила, что на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день после инкубационного периода вируса.

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При этом смерть мужчину не связывают с вакцинацией, так как у него была гипертоническая болезнь. Его анализы продолжают исследовать, чтобы установить точную причину смерти, добавил гендиректор паталогоанатомического бюро Дмитрий Гречко.

Смерть провизора после вакцинации - о чем сообщалось ранее: