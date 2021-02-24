Выяснились подробности старта вакцинации от COVID-19 в Киеве

Подробности старта вакцинации в столице / Фото Reuters

В столице наконец-то начинается вакцинация от коронавируса. Уже в четверг, 25 февраля, первые прививки от опасного вируса получат медицинские работники.

"Завтра начинается вакцинация с медработников. Вакцины не развозятся. Их забирает мобильная бригада и привозит туда, где проходит вакцинация", - рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская в комментарии РБК-Украина.

При этом Вишневская добавила, что вакцинация будет проходить во временных пунктах.

"В определенной больнице, определенное количество медиков. Бригада забирает определенное количество доз, вакцинирует и все", - отметила она.

Отметим, сегодня стало известно, что Киев из общей партии доставленного в Украину препарата Covishield получит 42 тысячи доз.

Вакцинация от коронавируса в Украине: новости