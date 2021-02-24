Выяснились подробности старта вакцинации от COVID-19 в Киеве

Завтра начинается вакцинация с медработников. Вакцины не развозятся. Их забирает мобильная бригада и привозит туда, где проходит вакцинация.
В столице наконец-то начинается вакцинация от коронавируса. Уже в четверг, 25 февраля, первые прививки от опасного вируса получат медицинские работники.
"Завтра начинается вакцинация с медработников. Вакцины не развозятся. Их забирает мобильная бригада и привозит туда, где проходит вакцинация", - рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская в комментарии РБК-Украина.
При этом Вишневская добавила, что вакцинация будет проходить во временных пунктах.
"В определенной больнице, определенное количество медиков. Бригада забирает определенное количество доз, вакцинирует и все", - отметила она.
Отметим, сегодня стало известно, что Киев из общей партии доставленного в Украину препарата Covishield получит 42 тысячи доз.
Вакцинация от коронавируса в Украине: новости
- 24 февраля 2021 в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс, который работает в коронавирусном отделении областной больницы.
- На украинцах испытают новую индийскую вакцину от коронавируса, заявил глава Минздрава Максим Степанов. Участие в клинических испытаниях даст Украине приоритетный доступ к новой вакцине в случае доказательства эффективности, объяснил глава Минздрава.
- СМИ узнали о сроках продажи вакцины от COVID-19 в Украине и шансах на отпуск в странах ЕС. В Украине может появиться коммерческая вакцинация от коронавируса.