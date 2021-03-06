Выяснились скандальные детали покупки Украиной вакцины CoviShield

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Закупленная Украиной индийская вакцина CoviShield, была произведена в декабре 2020 года, срок ее годности истекает в июне 2021 года.

Как пишет Strana.ua, Индийский институт сывороток только 23 февраля 2021 года получил Британский GMP-сертификат на производственную линию вакцин от Covid-19. То есть, уже после того, как продукция была отгружена в Украину.

"То есть вакцина, произведенная Индийским институтом сывороток до 23 февраля 2021 года, согласно положению международной конвенции PIC/S, была произведена на несертифицированной площадке. Поэтому ее Европа и страны Запада не закупали и не использовали", - объясняет глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

Он акцентирует, что Украина зарегистрировала вакцину CoviShiеld 22 февраля, Гослекслужба получила документы на экспертизу 23 февраля. А Британия выдала GMP-сертификат Индийскому институту сывороток только 23 февраля.

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Ранее сообщалось о том, что в одесской городской клинической инфекционной больнице из 60 медиков, которых должны были вакцинировать от коронавируса индийским препаратом CoviShield, 26 человек отказались от вакцинации, а у вакцинированных наблюдалось ухудшение здоровья.

Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса: