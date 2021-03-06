УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Выяснились скандальные детали покупки Украиной вакцины CoviShield

6 марта 2021, 01:30
Прослушать новость
Остановить

Срок годности закупленной Украиной партии индийской вакцины истекает в июне 2021 года.

вакцина CoviShield
/ Facebook.com/IndiaInUkraine

Закупленная Украиной индийская вакцина CoviShield, была произведена в декабре 2020 года, срок ее годности истекает в июне 2021 года.

Как пишет Strana.ua, Индийский институт сывороток только 23 февраля 2021 года получил Британский GMP-сертификат на производственную линию вакцин от Covid-19. То есть, уже после того, как продукция была отгружена в Украину.

"То есть вакцина, произведенная Индийским институтом сывороток до 23 февраля 2021 года, согласно положению международной конвенции PIC/S, была произведена на несертифицированной площадке. Поэтому ее Европа и страны Запада не закупали и не использовали", - объясняет глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

Он акцентирует, что Украина зарегистрировала вакцину CoviShiеld 22 февраля, Гослекслужба получила документы на экспертизу 23 февраля. А Британия выдала GMP-сертификат Индийскому институту сывороток только 23 февраля.

Читайте такжеОбещанная Украине вакцина КНР показала неоднозначные результаты – СМИ

Ранее сообщалось о том, что в одесской городской клинической инфекционной больнице из 60 медиков, которых должны были вакцинировать от коронавируса индийским препаратом CoviShield, 26 человек отказались от вакцинации, а у вакцинированных наблюдалось ухудшение здоровья.

Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Читайте также"Слуга народа" заявил о том, что вакцина от COVID-19 вредит организму

Вакцинация от коронавируса:

новости Украины вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса индийская вакцина CoviShield
Сейчас вы просматриваете новость «Выяснились скандальные детали покупки Украиной вакцины CoviShield». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Комаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной CovishieldКомаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной Covishield Шмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдаунеШмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдауне В Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShieldВ Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShield СМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕССМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС Ученые бьют тревогу: коронавирус в Украине стал чаще убиватьУченые бьют тревогу: коронавирус в Украине стал чаще убивать
Следующий материал

Последние новости

01:45
С какими болезнями поможет справиться цедра - ответ медиков
01:36
Гороскоп для всех на 6 марта: заразная болезнь и запрет на мясо Видео
01:30
Выяснились скандальные детали покупки Украиной вакцины CoviShield Видео
01:16
Ученые назвали идеальную закуску к вину Видео
01:10
Кравчук объявил об ультиматуме по Донбассу и сделал предупреждение РФ Видео
Реклама
05 марта, пятница
23:55
Названа главная опасность "британского" штамма коронавируса
23:44
Ярый критик России из ЕС Латвия назвала условие закупки Спутник V Видео
23:26
Школы еще трех городов Украины переходят на "дистанционку" Видео
23:00
Стало известно о переносе матча Динамо – Минай в Киев
22:49
Ужгород ужесточает карантин: обнародован полный список запретов Видео
22:39
Яичная диета: стоит ли ее пробовать Видео
22:24
Социологи выяснили, кому из политиков украинцы наиболее доверяют
22:21
Может ли аллергия вызывать температуру: врач раскрыл карты Видео
22:05
В Киеве на выходных мороз будет сильнее "щипаться" – синоптик Видео
22:03
На Одесчине парень рубанул отца топором из-за денег Видео
21:48
Астролог назвал лучшие дни марта для романтических знакомств Видео
21:44
В Офисе Зеленского рассказали, какой удар США должны нанести по России Видео
21:42
"Канал Медведчука" пожаловался на блокировку трансляции на YouTube Видео
21:32
Белок: сколько его нужно для организма, чтобы худеть Видео
21:16
С 8 Марта – поздравления для самых красивых: открытки и тексты Видео
Реклама
21:00
В Укрзализныце поведали, как попасть в "красную зону" карантина Видео
20:36
Кравчук объяснил, чего Россия хочет по Донбассу
20:36
Стало известно, как изменятся правила введения карантина в Украине Видео
20:31
Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"
20:28
Создатель Control работает сразу над 5 играми – кратко о главном Видео
20:05
На Волыни школьница наглоталась таблеток, состояние тяжелое Видео
19:41
Закарпатье усиливает карантин из-за критической ситуации Видео
19:32
В Украину вернулся "крымский диверсант" Шаблий
19:14
Второе DLC для короля шутеров DOOM Eternal уже на подходе Видео
19:11
У Зеленского объяснили, почему Украина не доверяет вакцине Спутник V Видео
19:08
Избавляет ли зубная паста от прыщей? Правда о хитрости для ухода за кожей своими руками Видео
19:01
Данилов прошелся по Северному потоку-2 и вспомнил о санкциях против Медведчука Видео
19:00
Холостяк 11 сезон: как прошел 1 выпуск - первое знакомство с участницами Видео
18:28
Пропаганда России использует слово "гетман" против Украины – Вятрович
18:26
Авторы Elite: Dangerous назначили "альфу" крупного расширения Odyssey Видео
18:23
Социологи назвали самые популярные подарки на 8 марта среди украинцев
18:23
У Зеленского заявили о плане по Донбассу и предупредили РФ об ударе Видео
17:51
Преподаватели расскрыли правду об участницах 5 сезона Від пацанки до пананки
17:37
Редакция Bloomberg раскрыла подробности новой версии Nintendo Switch Видео
17:23
Лукашенко сделал заявление по Украине и предупредил об "опасности" Видео
Реклама
17:21
Зеленский лишил Саакашвили важной должности, появилась реакция Тбилиси Видео
17:19
Авторы Hitman III рассказали, чего ждать игрокам в марте Видео
16:54
ЕС помиловал людей из окружения Януковича: кто остался в черном списке Видео
16:52
Метинвест купил крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине
16:35
Армения отказалась отправлять участника на Евровидение 2021 Видео
16:29
Страны ЕС могут покупать вакцины от COVID-19, но при одном условии
16:10
Компания Harman привезла в Украину TWS-наушники нового поколения Фото
15:32
Кацуба утверждал, что передал Луценко десятки миллионов
15:24
В Кривом Роге копы раскрыли "чат смерти" во главе со школьницей
15:18
Побочные эффекты парацетамола: кому не подходит лекарство Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять