Выяснились сроки поставки в Украину вакцины Pfizer

В Министерстве здравоохранения назвали приблизительные сроки поставки вакцины от коронавируса на территорию нашей страны.
Первые партии вакцины от коронавируса Pfizer поступят в Украину уже в ближайшие месяцы, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Как сообщил Степанов, сегодня контракт на поставку 10 млн доз вакцины был подписан со стороны компании Pfizer.
"Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года", - заявил он.
Вакцина от коронавируса Pfizer - о чем сообщалось ранее:
- 30 января главный санитарный врач заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. Речь шла о 117 тысячах доз.
- 21 февраля стало известно, что вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, предотвращает передачу коронавируса на 95,8% после двух доз.
- 6 апреля стало известно о подписании контракта на 10 млн доз вакцины Pfizer для Украины. Об этом контракте договорились во время встречи президента Владимира Зеленского с исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурлою.
Автор: Екатерина Трохимчук