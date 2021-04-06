Выяснились сроки поставки в Украину вакцины Pfizer

Сроки поставки вакцины в Украину назвал Степанов / Reuters

Первые партии вакцины от коронавируса Pfizer поступят в Украину уже в ближайшие месяцы, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Как сообщил Степанов, сегодня контракт на поставку 10 млн доз вакцины был подписан со стороны компании Pfizer.

"Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года", - заявил он.

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