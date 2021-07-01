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Выяснилось, какая комбинация вакцин "спасает" от дельта-штамма COVID-19

1 июля 2021, 22:48
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Ученые отмечают, что в настоящее время в Европе и Германии быстро распространяется "Дельта"-штамм коронавируса, который более заразен.

коронавирус
Немецкие ученые назвали комбинацию вакцин, которая лучше защищают от "Дельта" / Daniel Foster / flickr.com/

Во время проведения исследований, немецкие ученые пришли к выводу о том, что комбинация AstraZeneca и мРНК вакцин против Дельта-штамма COVID-19 показала высокую эффективность, сообщили в институте имени Роберта Коха..

Ученые отмечают, что в настоящее время в Европе и Германии быстро распространяется "Дельта"-штамм коронавируса, который более заразен. Согласно результатам исследования, иммунный ответ после схемы прививки в комбинации препарата Vaxzevria (AstraZeneca) и мРНК-вакцины "явно превосходит иммунный ответ после прививки двумя дозами AstraZeneca.

Специалисты рекомендуют тем, кто получил Vaxzevria в качестве первой дозы вакцины от коронавируса, независимо от возраста, сделать вторую дозу вакциной мРНК. Интервал между уколами не должен превышать 4 недели.

При этом в институте подчеркнули важность своевременного получения второй дозы вакцины.

Напомним, ранее, в среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.

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