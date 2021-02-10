Выяснилось, какая компания будет поставлять вакцину от COVID в Украину

Ляшко назвал компанию. которая будет доставлять вакцину / УНИАН

На тендере определили компанию, которая будет доставлять и распространять вакцины Pfizer от коронавируса в Украине - ей стала ООО Фармасофт.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в Facebook, что компания, которая будет заниматься логистикой вакцины Pfizer, нуждающейся в ультранизких температурах, была определена в ходе тендера от USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев".

"Уже в ближайшее время с победителем тендера будут организованы встречи для проведения микропланирования и разработки пошагового плана принятия, хранения и развозки вакцин Pfizer-BioNTech", - написал Ляшко.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред: