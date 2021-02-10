Выяснилось, какая компания будет поставлять вакцину от COVID в Украину

Уже в ближайшее время с победителем тендера будут организованы встречи для проведения микропланирования и разработки пошагового плана.
На тендере определили компанию, которая будет доставлять и распространять вакцины Pfizer от коронавируса в Украине - ей стала ООО Фармасофт.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в Facebook, что компания, которая будет заниматься логистикой вакцины Pfizer, нуждающейся в ультранизких температурах, была определена в ходе тендера от USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев".
"Уже в ближайшее время с победителем тендера будут организованы встречи для проведения микропланирования и разработки пошагового плана принятия, хранения и развозки вакцин Pfizer-BioNTech", - написал Ляшко.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Украина 30 декабря подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
- По результатам исследований препарат Sinovac показал эффективность в 50,38%.
- Стало известно, когда вакцина от COVID-19 появится в продаже и сколько будет стоить. Максим Степанов подробно рассказал о старте вакцинации от коронавируса в Украине.
Автор: Екатерина Трохимчук