Выяснилось, какие области на грани попадания в "красную зону"

Ляшко назвал области-претенденты на красную зону / УНИАН

В Минздраве рассказали, какие области вскоре могут попасть в "красную зону" - в этих регионах отмечен высокий уровень заболеваемости коронавирусом, заявил глава ведомства Виктор Ляшко в интервью 24 каналу.

"Сейчас в направлении красного уровня эпидемической опасности движется Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что в абсолютных цифрах количество заболевших больше в Киеве и Харьков. Однако в расчете на 100 тысяч населения в лидерах западная Украина.

По его словам, в западных областях более значительная загруженность медучреждений из-за роста заболевших коронавирусом.

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"Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области", - уточнил Ляшко.

Коронавирус и карантин в Украине

По состоянию на утро среды, 15 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4640 жителей страны. В том числе заболел 531 ребенок.

13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.

Кроме того Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина перейдет в желтую зону карантина в ближайшее время. Однако, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября.