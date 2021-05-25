Выяснилось, какой побочный эффект от COVID-вакцины бывает только у детей

Названы побочные эффекты от вакцинации у детей / Getty Images

Согласно результатам клинического исследования, 77,5 процента детей в возрасте от 12 до 15 лет испытали усталость после вакцинации Pfizer. Что выше, чем процент участников от 16 лет и старше, которые сообщили о чувстве усталости после вакцинации Pfizer, пишет Reuters.

Наиболее частым побочным эффектом была боль в месте инъекции, которую испытывали 90,5% детей в возрасте от 12 до 15 лет. В клинических испытаниях Pfizer на взрослых у 84,1% участников после укола возникла боль в месте инъекции.

Согласно данным, 75,5% детей сообщили о головной боли по сравнению с 55,1% взрослых.

Озноб испытали 49,2 процента детей по сравнению с 31,9 процентами взрослых. 42,2 процента детей испытывали мышечные боли, о которых сообщили 38,3 процента взрослых. У 24,3% детей была лихорадка по сравнению с 14,2% взрослых. И 0,8 процента детей имели опухшие лимфатические узлы по сравнению с 0,3 процентами взрослых, у которых была такая редкая реакция.

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Но, как и у взрослых, эти побочные эффекты не являются поводом для беспокойства.

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