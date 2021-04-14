Выяснилось, когда можно делать другие прививки после COVID-вакцинации

Когда можно делать другую прививку после вакцины от коронавируса / Reuters

В Центре общественного здоровья пояснили, если вы получили прививку от коронавируса, то другие, плановые инъекции следует сделать через 28 дней после второй дозы COVID-вакцины, говорится в сборнике о вакцинации против COVID-19.

Как рассказали в ЦОЗ, если прививка против COVID-19 является преградой для плановой вакцинации по возрасту или по схеме, то перерыв между прививками можно сократить до 14 дней.

В то же время в случае, если вы сделали прививку от COVID-19, но в то время появилась потребность в экстренной вакцинации против другой болезни, например, от бешенства, – никаких интервалов выдерживать не нужно.

"Необходима экстренная вакцинация – делайте", – пишут в рекомендациях ЦОЗ.

Читайте такжеВакцина Pfizer едет в Украину: что о ней известно

Но обратите внимание, если вы прививались от другой болезни, то вакцинироваться против COVID-19 можно через 14 дней.

Проблемы с вакциной AstraZeneca - о чем ранее писал Главред: