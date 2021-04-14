Выяснилось, когда можно делать другие прививки после COVID-вакцинации

Если прививка против COVID-19 является преградой для плановой вакцинации по возрасту или по схеме, то перерыв между прививками можно сократить до 14 дней.
В Центре общественного здоровья пояснили, если вы получили прививку от коронавируса, то другие, плановые инъекции следует сделать через 28 дней после второй дозы COVID-вакцины, говорится в сборнике о вакцинации против COVID-19.
Как рассказали в ЦОЗ, если прививка против COVID-19 является преградой для плановой вакцинации по возрасту или по схеме, то перерыв между прививками можно сократить до 14 дней.
В то же время в случае, если вы сделали прививку от COVID-19, но в то время появилась потребность в экстренной вакцинации против другой болезни, например, от бешенства, – никаких интервалов выдерживать не нужно.
"Необходима экстренная вакцинация – делайте", – пишут в рекомендациях ЦОЗ.
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Но обратите внимание, если вы прививались от другой болезни, то вакцинироваться против COVID-19 можно через 14 дней.
Проблемы с вакциной AstraZeneca - о чем ранее писал Главред:
- Ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- Сначала агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
- Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.
- В начале апреля в Европейском агентстве лекарственных средств признали существование связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у пациентов, поставивших эту прививку.
- В Украине используют вакцину от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.