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Выяснилось, откуда в Украину "ворвется" новый опасный штамм коронавируса

15 июня 2021, 21:00
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Штамм Дельта, который ранее называли "индийским" штаммом коронавируса, по последним данным, в 1,6 раза заразнее, чем "британский вариант".

Коронавирус
Коронавирус придеет с РФ уже осенью - НАНУ / УНИАН

Опасный штамм коронавируса "Дельта" быстро распространяется на територии России и есть риск, что новая волна коронавируса в Украине начнется с восточных областей, свидетельствуют данные Национальной академии наук Украины.

Как рассказали ученые, штамм Дельта, который ранее называли "индийским" штаммом коронавируса, по последним данным, в1,6 раза заразнее, чем "британский вариант" ("Альфа"), а также в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - к реанимации.

"Обеспокоенность связана прежде всего с тем, что этот штамм очень распространился в РФ, и доля, которая на него приходится, по имеющейся (не слишком большой) выборке, согласно данным базы секвенувань GISAID, оценивается в четверть от всей заболеваемости в РФ", - пояснили в НАН.

Поскольку в Украине наблюдаются большие объемы иммиграции из России, отмечают в НАН, существует риск того, что новая волна распространения COVID-19 может начаться с востока Украины. Ученые также предупреждают о том, что новая волна может оказаться выше предыдущих.

"Время ее наступления существенно зависит от доли штамма "Дельта" в Украине, которая пока неизвестна. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени", - добавили в НАН.

Напомним, ранее сообщалось эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса, которая накрыла мир более чем год назад, за это время не только не завершилась, но и ускорилась.

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26 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что во второй половине апреля зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19.

До того ВОЗ на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.

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