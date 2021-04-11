УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Выяснилось, сколько получают медики, которые спасают COVID-пациентов

11 апреля 2021, 22:09
Прослушать новость
Остановить

Такую зарплату получают медики с большим опытом и каждый день спасают тяжелых пациентов.

коронавирус
Сколько получают медики, которые лечат пациентов с коронавирусом / Фото Reuters

Украинские медики, которые работают круглосуточно в отделениях для больных коронавирусом, получают 30 тысяч гривен зарплаты - за ти деньги им приходится быть на связи круглосуточно либо в больнице, рассказал в эфире Право на владу главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И.Мечникова Сергей Рыженко.

Такую зарплату получают медики с большим опытом и каждый день спасают тяжелых пациентов. По словам Рыженко, такая зарплата за этот труд - это мало.

"В COVID-отделении — где-то 30 тысяч гривен со всеми добавками. Иногда 35 тысяч, если есть категории. Это заработная плата человека, который имеет опыт, который каждый день спасает самых тяжелых пациентов. Они, по сути, находятся круглосуточно или на телефоне, или в отделении. И это очень мало для того, чтобы работать в таких тяжелых подразделениях", - сообщил Рыженко.

Читайте такжеКоронавирус развивается и станет "мирным" – вирусолог

Также он рассказал, что другие врачи, не работающие с коронавирусом, получают в три раза меньше.

Коронавирус в Украине:

  • За минувшие сутки в Украине было выявлено 12 тыс. 112 новых случаев COVID-19, в частности заболели 524 ребенка и 181 медработник.
  • За вчера госпитализированы 4 тыс. 694 человека, умерли - 235 человек, выздоровели - 5 тыс. 34 человека.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 374), Днепропетровской (1 тыс. 333), Донецкой (839) и Хмельницкой (811) областях.
  • За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 853 тыс. 249 человек, выздоровели - 1 мл 410 тыс. 860 человек, умерли - 37 тыс. 14 человек, проведено ПЦР-тестирований - 8 млн 656 тыс. 885.

коронавирус новости Украины Коронавирус Киев
Сейчас вы просматриваете новость «Выяснилось, сколько получают медики, которые спасают COVID-пациентов». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Комбуча: в чем ее опасность и как ее употреблять правильноКомбуча: в чем ее опасность и как ее употреблять правильно Локдаун в Киеве продлят: врач спрогнозировала, до какого числаЛокдаун в Киеве продлят: врач спрогнозировала, до какого числа Шойгу объявил об отведении войск России от границ УкраиныШойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Представители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по ДонбассуПредставители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по Донбассу Борьба козлов на узкой кладке: стоит ли ждать разрыва дипотношений с РФБорьба козлов на узкой кладке: стоит ли ждать разрыва дипотношений с РФ

Последние новости

23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
Реклама
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
Реклама
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
Реклама
15:00
7 полезных приложений, которые помогут в работе
14:48
Число вакансий для аграриев резко выросло: сколько готовы платить Видео
14:48
"Большая стройка": сообщение между Винницкой и Одесской областями скоро будет комфортным
14:41
Не так страшен черт: почему Путин не способен захватить Украину мнение
14:40
Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
14:34
Гладковского-младшего объявили в розыск по делу о хищениях в Укроборонпроме Видео
14:10
Потап нагрянул к Насте Каменских в Мексику и узнал об еще одном мужчине Видео
14:02
В США дали рецепт уничтожения газопровода Северный поток-2 Видео
13:49
У Путина сделали заявление о "красных линиях" и Украине Видео
13:41
В Microsoft Store стартовала распродажа игр для Xbox с большими скидками Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять