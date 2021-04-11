Выяснилось, сколько получают медики, которые спасают COVID-пациентов

Такую зарплату получают медики с большим опытом и каждый день спасают тяжелых пациентов.
Украинские медики, которые работают круглосуточно в отделениях для больных коронавирусом, получают 30 тысяч гривен зарплаты - за ти деньги им приходится быть на связи круглосуточно либо в больнице, рассказал в эфире Право на владу главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И.Мечникова Сергей Рыженко.
Такую зарплату получают медики с большим опытом и каждый день спасают тяжелых пациентов. По словам Рыженко, такая зарплата за этот труд - это мало.
"В COVID-отделении — где-то 30 тысяч гривен со всеми добавками. Иногда 35 тысяч, если есть категории. Это заработная плата человека, который имеет опыт, который каждый день спасает самых тяжелых пациентов. Они, по сути, находятся круглосуточно или на телефоне, или в отделении. И это очень мало для того, чтобы работать в таких тяжелых подразделениях", - сообщил Рыженко.
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Также он рассказал, что другие врачи, не работающие с коронавирусом, получают в три раза меньше.
Коронавирус в Украине:
- За минувшие сутки в Украине было выявлено 12 тыс. 112 новых случаев COVID-19, в частности заболели 524 ребенка и 181 медработник.
- За вчера госпитализированы 4 тыс. 694 человека, умерли - 235 человек, выздоровели - 5 тыс. 34 человека.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 374), Днепропетровской (1 тыс. 333), Донецкой (839) и Хмельницкой (811) областях.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 853 тыс. 249 человек, выздоровели - 1 мл 410 тыс. 860 человек, умерли - 37 тыс. 14 человек, проведено ПЦР-тестирований - 8 млн 656 тыс. 885.