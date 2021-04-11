Выяснилось, сколько получают медики, которые спасают COVID-пациентов

Сколько получают медики, которые лечат пациентов с коронавирусом / Фото Reuters

Украинские медики, которые работают круглосуточно в отделениях для больных коронавирусом, получают 30 тысяч гривен зарплаты - за ти деньги им приходится быть на связи круглосуточно либо в больнице, рассказал в эфире Право на владу главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И.Мечникова Сергей Рыженко.

Такую зарплату получают медики с большим опытом и каждый день спасают тяжелых пациентов. По словам Рыженко, такая зарплата за этот труд - это мало.

"В COVID-отделении — где-то 30 тысяч гривен со всеми добавками. Иногда 35 тысяч, если есть категории. Это заработная плата человека, который имеет опыт, который каждый день спасает самых тяжелых пациентов. Они, по сути, находятся круглосуточно или на телефоне, или в отделении. И это очень мало для того, чтобы работать в таких тяжелых подразделениях", - сообщил Рыженко.

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Также он рассказал, что другие врачи, не работающие с коронавирусом, получают в три раза меньше.

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