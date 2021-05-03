Выяснилось, сколько придется "отстегнуть" на вакцинацию в 2022 году

ВОЗ призвала к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator. На данный момент программа нуждается в средства в размере 19 млрд долларов.
На обеспечение вакцинации от коронавируса большинства взрослого населения мира в следующем, 2022 году, нужно будет потратить до 45 млрд долларов - прививки необходимы для достижения популяционного иммунитета, пишет BBC.
"По нашим оценкам, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, в будущем году потребуется дополнительно от 35 до 45 млрд долларов", - сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.
Он отметил, что для достижения иммунитета необходимо привить большую часть взрослого населения мира и этого понадобится увеличить производство вакцин.
Читайте такжеУкраина получит миллионы доз вакцины от коронавируса Pfizer
Поэтому ВОЗ призвала к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator. На данный момент программа нуждается в средства в размере 19 млрд долларов.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Официально вакцина от COVID-19 появилась в Украине 23 февраля. Первым препаратом стала вакцина CoviShield – аналог британско-шведской вакцины Astra Zeneca.
- Стартовала вакцинация от коронавируса в Украине 24 февраля. Первые прививки сделали медицинским работникам, после чего началась вакцинация участников ООС на Донбассе.
- 18 апреля в Украину привезли вакцину Pfizer. Государству удалось получить 117 тысяч доз препарата. До этого Киев договорился о контрактных поставках 10 миллионов доз вакцины Pfizer.
- 30 апреля Украина получила 500 тысяч доз китайского препарата CoronaVac. В Минздраве анонсировали получение новых вакцин от коронавируса еженедельно.
- 1 мая стало известно, что Украина получит еще 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Таким образом, государство законтрактовало 20 миллионов доз препарата американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech.