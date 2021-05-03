Выяснилось, сколько придется "отстегнуть" на вакцинацию в 2022 году

Сколько средств необходимо для вакцинации от коронавируса / Reuters

На обеспечение вакцинации от коронавируса большинства взрослого населения мира в следующем, 2022 году, нужно будет потратить до 45 млрд долларов - прививки необходимы для достижения популяционного иммунитета, пишет BBC.

"По нашим оценкам, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, в будущем году потребуется дополнительно от 35 до 45 млрд долларов", - сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.

Он отметил, что для достижения иммунитета необходимо привить большую часть взрослого населения мира и этого понадобится увеличить производство вакцин.

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Поэтому ВОЗ призвала к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator. На данный момент программа нуждается в средства в размере 19 млрд долларов.

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