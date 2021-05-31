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Выживают, кто как может: эксперт оценил борьбу Украины с коронавирусом

31 мая 2021, 05:31
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Украина как не была готова к эффективной борьбе с эпидемией COVID-19, так не готова она и сегодня, что вызывает большую тревогу.

Виктор Суслов
Смертность от коронавируса в Украине является одной из наиболее высоких в мире, сказал Суслов / УНИАН

Украина второй год борется с эпидемией коронавируса. Однако все идет не так гладко, как хотелось бы. Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал, что не так с вакцинацией от COVID-19 и с какими проблемами сталкиваются украинцы, заболевшие коронавирусом.

Прежде всего Суслов поделился своим опытом как человека, который переболел COVID-19. По его словам, в стране низкий уровень подготовки государства и крайне низкий уровень государственного управления.

"В Украине совершенно безобразная организация работы здравоохранения, когда больные люди вынуждены ходить в поликлиники, сидеть в очередях вместе с теми, кто не болен коронавирусом. При необходимости сделать КТ легких в случае их воспаления больным людям приходится пользоваться общественным транспортом или такси. Эти и многие другие факты говорят о том, что Украина как не была готова к эффективной борьбе с этой эпидемией, так не готова она и сегодня, что вызывает большую тревогу", - сказал Суслов во время чата на Главреде.

Куда пошли деньги из антиковидного фонда

По словам Суслова, Мировой банк действительно выделил Украине дополнительно 90 миллионов долларов для проведения вакцинации населения, однако это не имеет решающего значения.

"Для нашего государства важнее тот факт, что благодаря внесенным год назад изменениям в бюджет был создан антиковидный фонд в размере порядка 66 миллиардов гривен, но в большей части он пошел не на борьбу с коронавирусом, не на финансирование разработки и производства собственной вакцины и не на закупку вакцин у других стран, а на проект "Большая стройка", т.е. был использован не по целевому назначению", - сказал экс-министр.

Что не так с вакцинацией от COVID-19

Украина потратила миллиарды на закупку вакцин от коронавируса. Однако первая партия вакцин, закупленных в Китае, так и не была поставлена в Украину в полном объеме, отметил Суслов. Из второй крупной партии вакцины Covishield, закупленной в Индии, лишь незначительная доля была поставлена, хотя деньги были уплачены.

"Индия просто прекратила выполнять поставки, ссылаясь на сложную ситуацию внутри страны. А все другие партии – достаточно малые по объему", - отметил экономист.

Читайте такжеВ Минздраве раскрыли планы по обновлению карантина в УкраинеОн добавил, что по темпам вакцинации, а, следовательно, и по результатам борьбы с коронавирусом, Украина занимает одно из последних мест не только в Европе, но и в мире.

"Появилась оценка Национальной академии наук Украины об уровне смертности от ковида. По мнению ученых, за прошлый год смертность по официальным данным была занижена примерно в три раза. То есть реально умерло в три раза больше людей, чем об этом заявил наш Минздрав, это – серьезное обвинение. Это значит, что смертность от коронавируса в Украине является одной из наиболее высоких в мире, а не только в Европе", - отметил Суслов.

Кроме того, в Украине до сих пор не налажена четкая правильная методика оценки ситуации. Никто по-настоящему это не контролирует, что тоже вызывает большую тревогу.

"Короче говоря, подавляющее большинство граждан у нас выживает самостоятельно, кто как сможет. При этом легче тем, у кого есть большие деньги – они сами себе не только нанимают врачей и покупают лекарства, но и, если нужно, приобретают кислородные аппараты, и очень тяжело приходится тем, у кого денег мало или нет вообще – государство о них мало заботится", - резюмировал экономист.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред

  • 30 мая в Одессе открыли центр вакцинации от COVID-19. Тут будут вакцинировать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении Дия или через контакт-центр Минздрава. Центр работает на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия".
  • В столице на базе Международного выставочного центра в выходные дни начал работать большой Центр вакцинации от COVID-19. А во Львове вакцинальный центр открывают на стадионе, который построили к Евро-2012.
  • Минздрав договорился о покупке 1,9 млн доз китайского препарата CoronaVac. В конце марта в нашу страны прибыла первая партия вакцины – 215 тысяч доз. В конце апреля Украина получила еще 500 тысяч доз препарата CoronaVac.
  • По данным Минздрава, вакцинировано от коронавируса в Украине по состоянию на 30 мая 2021 года уже 1 015 978 человек.

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