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"Выживут не все": эксперт объяснил провал с локдауном в Украине

19 марта 2021, 22:26
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Локдаун в Украине не сработает, уверен Андрей Александрин.

карантин,скорая
Эксперт оценил ужесточение карантина в Украине / УНИАН

В Украине любые карантинные и ограничительные мероприятия не срабатывают и никак не влияют на общую заболеваемость, заявил эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Комплекс системных обманов со стороны чиновников привел к тому, что сейчас происходит в Украине с эпидемией коронавируса, пишет он в материале на Главреде.

"Все то, что происходит, это – последствия извращенной коммуникационной кампании с населением, которая длится уже больше года. Ведь почему никто не говорит о ковидном фонде, где еще оставалось около 20 миллиардов гривен? Или где китайская вакцина Sinovac, за которую мы заплатили около 2 миллиардов гривен и почему у нас нет поставок вакцин по программе COVAX, которые нам обещали еще в декабре 2020 года?", - подчеркнул эксперт.

Он также уверен в том, что локдаун в Украине, в случае его введения, в принципе не сработает.

"Например, в Киеве, где вводят ограничения "красной зоны", будет работать общественный транспорт, но с оговоркой о том, что он должен быть заполнен на 50% сидячих мест. Но достаточно будет один раз посмотреть на заполненность на остановке в час-пик, чтобы понять, как это будут соблюдать. И точно также будет и со всем локдауном и любыми ограничительными мероприятиями", - отметил эпидемиолог.

Он говорит, что государство должно давать действенные инструменты, которые реально выполнить, но вместо этого власть продуцирует только запреты и ограничения.

"Точка невозврата для Украины уже пройдена, а потому ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет только ухудшаться, причем существенно. Все мы, конечно, не умрем, но и выживем, к сожалению, точно не все", - добавил Александрин.

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Локдаун в Киеве:

  • В Киеве с 20 марта вводятся жесткие карантинные ограничения, заявил мэр Виталий Кличко.
  • По его словам, такие ограничения вводятся на три недели - по 9 апреля включительно.
  • Будет запрещена работа заведений культуры. Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.
  • Будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.
  • Подпадает под запрет проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.
  • Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других). А также на присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
  • Заведения общественного питания будут работать исключительно по услуге "с собой".
  • Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно.

Андрей Александрин

Известный в Украине врач-эпидемиолог. Кандидат медицинских наук и основатель и СЕО NEGIC.

Александрин является руководителем Национальной экспертной группы по инфекционному контролю.

Андрей Александрин карантин в Украине локдаун
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