"Выживут не все": эксперт объяснил провал с локдауном в Украине

Эксперт оценил ужесточение карантина в Украине / УНИАН

В Украине любые карантинные и ограничительные мероприятия не срабатывают и никак не влияют на общую заболеваемость, заявил эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Комплекс системных обманов со стороны чиновников привел к тому, что сейчас происходит в Украине с эпидемией коронавируса, пишет он в материале на Главреде.

"Все то, что происходит, это – последствия извращенной коммуникационной кампании с населением, которая длится уже больше года. Ведь почему никто не говорит о ковидном фонде, где еще оставалось около 20 миллиардов гривен? Или где китайская вакцина Sinovac, за которую мы заплатили около 2 миллиардов гривен и почему у нас нет поставок вакцин по программе COVAX, которые нам обещали еще в декабре 2020 года?", - подчеркнул эксперт.

Он также уверен в том, что локдаун в Украине, в случае его введения, в принципе не сработает.

"Например, в Киеве, где вводят ограничения "красной зоны", будет работать общественный транспорт, но с оговоркой о том, что он должен быть заполнен на 50% сидячих мест. Но достаточно будет один раз посмотреть на заполненность на остановке в час-пик, чтобы понять, как это будут соблюдать. И точно также будет и со всем локдауном и любыми ограничительными мероприятиями", - отметил эпидемиолог.

Он говорит, что государство должно давать действенные инструменты, которые реально выполнить, но вместо этого власть продуцирует только запреты и ограничения.

"Точка невозврата для Украины уже пройдена, а потому ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет только ухудшаться, причем существенно. Все мы, конечно, не умрем, но и выживем, к сожалению, точно не все", - добавил Александрин.

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Локдаун в Киеве:

В Киеве с 20 марта вводятся жесткие карантинные ограничения, заявил мэр Виталий Кличко.

По его словам, такие ограничения вводятся на три недели - по 9 апреля включительно.

Будет запрещена работа заведений культуры. Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.

Будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Подпадает под запрет проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.

Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других). А также на присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Заведения общественного питания будут работать исключительно по услуге "с собой".

Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно.