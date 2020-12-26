Япония полностью закрывает границы из-за нового штамма COVID-19

Япония запрещает въезд иностранцев до конца января / Reuters

Япония ввела запрет на въезд в страну всех граждан со всех государств мира из-за распространения нового штамма коронавируса.

Как сообщает агентство Kyodo, с 28 декабря 2020 до конца января 2021 года запрещен въезд всех иностранных граждан.

"Япония временно приостанавливает въезд в страну иностранных граждан со всего мира в качестве меры предосторожности против нового, потенциально более заразного варианта коронавируса. Правило вступит в силу 28 декабря и будет действовать до конца января 2021 года", - говорится в сообщении.

Отметим, новый штамм коронавируса уже обнаружили в Японии. Заболели пять человек, которые вернулись из Великобритании. Пациентов поместили на карантин, власти выясняют личности тех, с кем они контактировали в последнее время.

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