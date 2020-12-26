Япония полностью закрывает границы из-за нового штамма COVID-19

Запрет будет действовать до конца января.
Япония ввела запрет на въезд в страну всех граждан со всех государств мира из-за распространения нового штамма коронавируса.
Как сообщает агентство Kyodo, с 28 декабря 2020 до конца января 2021 года запрещен въезд всех иностранных граждан.
"Япония временно приостанавливает въезд в страну иностранных граждан со всего мира в качестве меры предосторожности против нового, потенциально более заразного варианта коронавируса. Правило вступит в силу 28 декабря и будет действовать до конца января 2021 года", - говорится в сообщении.
Отметим, новый штамм коронавируса уже обнаружили в Японии. Заболели пять человек, которые вернулись из Великобритании. Пациентов поместили на карантин, власти выясняют личности тех, с кем они контактировали в последнее время.
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Новый штамм коронавируса
19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.