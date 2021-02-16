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ЮАР пожелала вернуть вакцину AstraZeneca, которую купила и Украина

16 февраля 2021, 09:06

Данная вакцина показала низкую эффективность против легкой и умеренной форм коронавируса.

Вакцина AstraZeneca не устроила ЮАР - препарат возвращают Индии
Вакцина AstraZeneca не устроила ЮАР: препарат возвращают Индии / Фото Reuters

Южноафриканская республика (ЮАР) заявила о намерении вернуть миллион доз вакцины от коронавируса AstraZeneca ее производителю – Институту сыворотки Индии. Отметим, что эту же вакцину закупила и Украина.

Как сообщает газета Economic Times, вакцина AstraZeneca в ЮАР показала низкую эффективность против легкой и умеренной форм коронавируса. А именно такие случаи COVID-19 являются в стране доминирующими.

В ближайшие недели в ЮАР должны были поставить еще 500 тысяч доз вакцины. Но вакцинация препаратом AstraZeneca была отложена – а теперь речь идет и о возвращении этой вакцины производителю.

Прогнозируется, что первой вакциной, что поступит в Украину, станет AstraZeneca. Детальнее об этом препарате читайте в нашем материале Всё не то и всё не так: эксперт перечислил все "зрады" вакцинации в Украине.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:

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