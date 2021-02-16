ЮАР пожелала вернуть вакцину AstraZeneca, которую купила и Украина

Данная вакцина показала низкую эффективность против легкой и умеренной форм коронавируса.
Южноафриканская республика (ЮАР) заявила о намерении вернуть миллион доз вакцины от коронавируса AstraZeneca ее производителю – Институту сыворотки Индии. Отметим, что эту же вакцину закупила и Украина.
Как сообщает газета Economic Times, вакцина AstraZeneca в ЮАР показала низкую эффективность против легкой и умеренной форм коронавируса. А именно такие случаи COVID-19 являются в стране доминирующими.
В ближайшие недели в ЮАР должны были поставить еще 500 тысяч доз вакцины. Но вакцинация препаратом AstraZeneca была отложена – а теперь речь идет и о возвращении этой вакцины производителю.
Прогнозируется, что первой вакциной, что поступит в Украину, станет AstraZeneca. Детальнее об этом препарате читайте в нашем материале Всё не то и всё не так: эксперт перечислил все "зрады" вакцинации в Украине.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:
- Украина получила подтверждение, что ей предоставят 12 млн доз вакцины от COVID-19. Максим Степанов говорил, что в феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями AstraZeneca и Novavax.
- В компании AstraZeneca сделали громкое заявление о том, что смогли повысить эффективность разработанной вакцины от коронавируса совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса с 70% до 90%.
- Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР.