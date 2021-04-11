"Южноафриканский" коронавирус устойчив к вакцине Pfizer / Фото Reuters

Южноафриканский штамм коронавируса гораздо более устойчив к вакцине Pfizer-BioNTech. Такие выводы получены в результате исследования, проведенного специалистами Тель-Авивского университета и сетью медицинских учреждений Клалит.

Как сообщает издание The Times of Israel, в распоряжении которого оказались результаты исследования, две экспертные группы провели анализы 150 вакцинированных граждан Израиля с положительным результатом на коронавирус. Так, доля вируса, пришедшего с южноафриканской стороны, оказалась в восемь раз выше, нежели его доля среди невакцинированного, но инфицированного населения.

По словам профессора Ади Стерн, главного автора исследования, специалисты ожидали только один случай южноафриканской вариации вируса. Следовательно, подобный тип вируса, в отличие от британского и исходного, способен противостоять действию вакцины.

При этом Ади Стерн подчеркнула, что делать конечные выводы слишком рано. Для получения максимально точной информации необходимо продолжить исследовательскую работу.

Вакцина Pfizer/BioNTech — это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Вакцину Pfizer BioNTech от COVID-19 вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

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