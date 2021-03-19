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За день до локдауна в Киеве подскочило число больных COVID-19

19 марта 2021, 08:46
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Киев - первый в Украине по числу поставленных за сутки диагнозов.

коронавирус
Коронавирус атакует Киев и область / Фото Reuters

Столица Украины лидирует в стране по числу поставленных за сутки диагнозов "коронавирус". За минувшие 24 в Киеве нашли 1210 зараженных COVID-19.

Как сообщается на сайте РНБО, еще 24 жителя столицы стали жертвами болезни, выздоровел 381 пациент.

Сколько больных коронавирусом в Киеве за все время пандемии:

  • заболели - 151 133 человека;
  • выздоровели - 100 804 человека;
  • летальных исходов - 3 015.

В Киевской области всего выявлено 84 467 случаев заражения коронавирусом. За сутки официально добавились еще 1 134 больных. Умерли 1 425 человек (+27 за сутки), выздоровели 73 978 (+353 за сутки) человек.

Коронавирус в Киеве - статистика 19 марта / covid19.rnbo.gov.ua

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Локдаун в Киеве - о чем ранее писал Главред:

  • 18 марта столичная власть приняла решение о введении усиленного карантина в Киеве сроком на 3 недели.
  • Новые профилактические меры вводятся с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля. В городе запрещается проведение массовых мероприятий, работа ТРЦ, а также кафе, баров и ресторанов. Общественный транспорт останавливать не будут.
  • После столицы локдаун введут и в Киевской области. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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