За день до локдауна в Киеве подскочило число больных COVID-19

Киев - первый в Украине по числу поставленных за сутки диагнозов.
Столица Украины лидирует в стране по числу поставленных за сутки диагнозов "коронавирус". За минувшие 24 в Киеве нашли 1210 зараженных COVID-19.
Как сообщается на сайте РНБО, еще 24 жителя столицы стали жертвами болезни, выздоровел 381 пациент.
Сколько больных коронавирусом в Киеве за все время пандемии:
- заболели - 151 133 человека;
- выздоровели - 100 804 человека;
- летальных исходов - 3 015.
В Киевской области всего выявлено 84 467 случаев заражения коронавирусом. За сутки официально добавились еще 1 134 больных. Умерли 1 425 человек (+27 за сутки), выздоровели 73 978 (+353 за сутки) человек.
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Локдаун в Киеве - о чем ранее писал Главред:
- 18 марта столичная власть приняла решение о введении усиленного карантина в Киеве сроком на 3 недели.
- Новые профилактические меры вводятся с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля. В городе запрещается проведение массовых мероприятий, работа ТРЦ, а также кафе, баров и ресторанов. Общественный транспорт останавливать не будут.
- После столицы локдаун введут и в Киевской области. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Автор: Анна Багрий