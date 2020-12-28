За рассказы о коронавирусе в Ухане журналистку упекли за решетку

В Китае упекли за решетку журналистку, которая рассказала миру о коронавирусе в Ухане / Reuters

Независимая китайская журналистка, которая делала репортажи из Уханя в разгар первоначальной вспышки коронавируса, была заключен в тюрьму на четыре года судом Шанхая.

Как сообщает CNN, 37-летняя Чжан Чжань была признана виновной в "затягивании ссор и провоцировании неприятностей", по словам одного из ее адвокатов Чжан Кеке, присутствовавшего на ее слушании. Это преступление обычно используется правительством Китая для преследования диссидентов и правозащитников.

На протяжении более трех месяцев журналистка документировала отрывки из жизни в условиях изоляции в Ухане и суровой реальности, с которой столкнулись его жители, от переполненных больниц до пустых магазинов. Она разместила свои наблюдения, фотографии и видео в Wechat, Twitter и YouTube, последние два из которых заблокированы в Китае.

Ее публикации резко прекратились в середине мая, и позже выяснилось, что она была задержана полицией и возвращена в Шанхай.

По данным Amnesty International, в какой-то момент во время заключения Чжан объявила голодовку, во время которой ее заковали в кандалы и принудительно кормили, что, по словам группы, равносильно пыткам.

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