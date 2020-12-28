За рассказы о коронавирусе в Ухане журналистку упекли за решетку

Публикации журналистки резко прекратились в середине мая, и позже выяснилось, что она была задержана полицией.
Независимая китайская журналистка, которая делала репортажи из Уханя в разгар первоначальной вспышки коронавируса, была заключен в тюрьму на четыре года судом Шанхая.
Как сообщает CNN, 37-летняя Чжан Чжань была признана виновной в "затягивании ссор и провоцировании неприятностей", по словам одного из ее адвокатов Чжан Кеке, присутствовавшего на ее слушании. Это преступление обычно используется правительством Китая для преследования диссидентов и правозащитников.
На протяжении более трех месяцев журналистка документировала отрывки из жизни в условиях изоляции в Ухане и суровой реальности, с которой столкнулись его жители, от переполненных больниц до пустых магазинов. Она разместила свои наблюдения, фотографии и видео в Wechat, Twitter и YouTube, последние два из которых заблокированы в Китае.
Ее публикации резко прекратились в середине мая, и позже выяснилось, что она была задержана полицией и возвращена в Шанхай.
По данным Amnesty International, в какой-то момент во время заключения Чжан объявила голодовку, во время которой ее заковали в кандалы и принудительно кормили, что, по словам группы, равносильно пыткам.
Коронавирус в Ухане – о чем сообщалось ранее:
- Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус был синтезирован людьми умышленно.
- Ученые лаборатории Уханя сдались США и поделились информацией о происхождении коронавируса, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.