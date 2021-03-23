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За сутки COVID-19 убил рекордное число украинцев с начала года

23 марта 2021, 08:19

Наибольшее количество диагнозов "коронавирус" поставили в Одесской области, в Киеве и на Львовщине.

коронавирус
За сутки с коронавирусом в больницу попали более 2,5 тыс. украинцев / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 476 жителей страны. В том числе заболели 606 детей и 357 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 2 519 человек; летальных случаев - 333; выздоровели - 8 044 человека.

Отметим, предыдущий максимум летальных случаев был зафиксирован за сутки 16 марта этого года – тогда жертвами болезни стали 289 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1122) области, г. Киев (1050), а также во Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 23 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 1 565 732 человек;
  • выздоровели - 1 268 886 человека;
  • летальных исходов - 30 431;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 726 035.

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 1050 случаев;
  • Винницкая область - 716 случаев;
  • Волынская область - 225 случаев;
  • Днепропетровская область - 604 случая;
  • Донецкая область - 270 случаев;
  • Житомирская область - 186 случаев;
  • Закарпатская - 428 случаев;
  • Запорожская область - 340 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 351 случай;
  • Киевская область - 727 случаев;
  • Кировоградская область - 57 случаев;
  • Луганская область - 147 случаев;
  • Львовская область - 995 случаев;
  • Николаевская область - 429 случаев;
  • Одесская область - 1122 случая;
  • Полтавская область - 697 случаев;
  • Ровенская область - 376 случаев;
  • Сумская область - 192 случая;
  • Тернопольская область - 430 случаев;
  • Харьковская область - 843 случая;
  • Херсонская область - 31 случай;
  • Хмельницкая область - 376 случаев;
  • Черкасская область - 277 случаев;
  • Черновицкая область - 579 случаев;
  • Черниговская область - 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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