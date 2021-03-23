За сутки COVID-19 убил рекордное число украинцев с начала года

Наибольшее количество диагнозов "коронавирус" поставили в Одесской области, в Киеве и на Львовщине.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 476 жителей страны. В том числе заболели 606 детей и 357 медработников.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 2 519 человек; летальных случаев - 333; выздоровели - 8 044 человека.
Отметим, предыдущий максимум летальных случаев был зафиксирован за сутки 16 марта этого года – тогда жертвами болезни стали 289 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1122) области, г. Киев (1050), а также во Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 565 732 человек;
- выздоровели - 1 268 886 человека;
- летальных исходов - 30 431;
- проведено ПЦР-тестов - 7 726 035.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1050 случаев;
- Винницкая область - 716 случаев;
- Волынская область - 225 случаев;
- Днепропетровская область - 604 случая;
- Донецкая область - 270 случаев;
- Житомирская область - 186 случаев;
- Закарпатская - 428 случаев;
- Запорожская область - 340 случаев;
- Ивано-Франковская область - 351 случай;
- Киевская область - 727 случаев;
- Кировоградская область - 57 случаев;
- Луганская область - 147 случаев;
- Львовская область - 995 случаев;
- Николаевская область - 429 случаев;
- Одесская область - 1122 случая;
- Полтавская область - 697 случаев;
- Ровенская область - 376 случаев;
- Сумская область - 192 случая;
- Тернопольская область - 430 случаев;
- Харьковская область - 843 случая;
- Херсонская область - 31 случай;
- Хмельницкая область - 376 случаев;
- Черкасская область - 277 случаев;
- Черновицкая область - 579 случаев;
- Черниговская область - 28 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Новость дополнятся...