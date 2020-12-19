За сутки в Киеве обнаружили более 1300 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Киеве поставили 1364 диагноза коронавирус / Фото Reuters

Коронавирус в Киеве не утихает. По состоянию на утро субботы, 19 декабря, в столице зарегистрировали 99 694 случая заболевания.

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 1364 случая заражения.

Всего в столице Украины умерли 1699 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 20 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 734 киевлянина, всего 31 949.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

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