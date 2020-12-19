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За сутки в Киеве обнаружили более 1300 случаев заражения коронавирусом

19 декабря 2020, 10:19
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Всего в столице Украины умерли 1699 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

коронавирус
За сутки в Киеве поставили 1364 диагноза коронавирус / Фото Reuters

Коронавирус в Киеве не утихает. По состоянию на утро субботы, 19 декабря, в столице зарегистрировали 99 694 случая заболевания.

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 1364 случая заражения.

Всего в столице Украины умерли 1699 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 20 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 734 киевлянина, всего 31 949.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:

  • 11 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что во время локдауна, который введут с 8 января, столичные школы будут работать в дистанционном режиме.
  • 9 декабря Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.

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