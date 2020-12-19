За сутки в Киеве обнаружили более 1300 случаев заражения коронавирусом

Всего в столице Украины умерли 1699 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Коронавирус в Киеве не утихает. По состоянию на утро субботы, 19 декабря, в столице зарегистрировали 99 694 случая заболевания.
Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 1364 случая заражения.
Всего в столице Украины умерли 1699 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 20 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 734 киевлянина, всего 31 949.
Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что во время локдауна, который введут с 8 января, столичные школы будут работать в дистанционном режиме.
- 9 декабря Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
Автор: Адриана Бубновская