За сутки в Украине госпитализировали почти 4 тысячи больных COVID-19 / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7167 человек. При этом в больницы госпитализировали 3956 человек. В том числе заболели 466 детей и 172 медработника.

По состоянию на утро воскресенья, 7 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 401 228, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 27 022 человека. За сутки умерли еще 103 пациента.

За сутки побороли болезнь 2 147 человек, всего - 1 196 520.

Степанов уточнил, что за сутки в Украине осуществлено тестирований - 46 304 (в том числе методом ПЦР - 24 868, методом ИФА - 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 509).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 432 случая;

Винницкая область - 587 случаев;

Волынская область - 129 случаев;

Днепропетровская область - 362 случая;

Донецкая область - 217 случаев;

Житомирская область - 747 случаев;

Закарпатская область - 503 случая;

Запорожская область - 82 случая;

Ивано-Франковская область - 543 случая;

Киевская область - 366 случаев;

Кировоградская область - 46 случаев;

Луганская область - 18 случаев;

Львовская область - 601 случай;

Николаевская область - 184 случая;

Одесская область - 356 случаев;

Полтавская область - 120 случаев;

Ровенская область - 89 случаев;

Сумская область - 127 случаев;

Тернопольская область - 256 случаев;

Харьковская область - 362 случая;

Херсонская область - 35 случаев;

Хмельницкая область - 361 случай;

Черкасская область - 94 случая;

Черновицкая область - 441 случай;

Черниговская область - 109 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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