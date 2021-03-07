За сутки в Украине госпитализировали почти 4 тысячи больных COVID-19

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 27 022 человека. За сутки умерли еще 103 пациента.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7167 человек. При этом в больницы госпитализировали 3956 человек. В том числе заболели 466 детей и 172 медработника.
По состоянию на утро воскресенья, 7 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 401 228, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 27 022 человека. За сутки умерли еще 103 пациента.
За сутки побороли болезнь 2 147 человек, всего - 1 196 520.
Степанов уточнил, что за сутки в Украине осуществлено тестирований - 46 304 (в том числе методом ПЦР - 24 868, методом ИФА - 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 509).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 432 случая;
- Винницкая область - 587 случаев;
- Волынская область - 129 случаев;
- Днепропетровская область - 362 случая;
- Донецкая область - 217 случаев;
- Житомирская область - 747 случаев;
- Закарпатская область - 503 случая;
- Запорожская область - 82 случая;
- Ивано-Франковская область - 543 случая;
- Киевская область - 366 случаев;
- Кировоградская область - 46 случаев;
- Луганская область - 18 случаев;
- Львовская область - 601 случай;
- Николаевская область - 184 случая;
- Одесская область - 356 случаев;
- Полтавская область - 120 случаев;
- Ровенская область - 89 случаев;
- Сумская область - 127 случаев;
- Тернопольская область - 256 случаев;
- Харьковская область - 362 случая;
- Херсонская область - 35 случаев;
- Хмельницкая область - 361 случай;
- Черкасская область - 94 случая;
- Черновицкая область - 441 случай;
- Черниговская область - 109 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
- 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс.
- 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.