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За сутки в Украине госпитализировали почти 4 тысячи больных COVID-19

7 марта 2021, 08:17
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Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 27 022 человека. За сутки умерли еще 103 пациента.

Коронавирус
За сутки в Украине госпитализировали почти 4 тысячи больных COVID-19 / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7167 человек. При этом в больницы госпитализировали 3956 человек. В том числе заболели 466 детей и 172 медработника.

По состоянию на утро воскресенья, 7 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 401 228, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 27 022 человека. За сутки умерли еще 103 пациента.

За сутки побороли болезнь 2 147 человек, всего - 1 196 520.

Степанов уточнил, что за сутки в Украине осуществлено тестирований - 46 304 (в том числе методом ПЦР - 24 868, методом ИФА - 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 509).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 432 случая;
  • Винницкая область - 587 случаев;
  • Волынская область - 129 случаев;
  • Днепропетровская область - 362 случая;
  • Донецкая область - 217 случаев;
  • Житомирская область - 747 случаев;
  • Закарпатская область - 503 случая;
  • Запорожская область - 82 случая;
  • Ивано-Франковская область - 543 случая;
  • Киевская область - 366 случаев;
  • Кировоградская область - 46 случаев;
  • Луганская область - 18 случаев;
  • Львовская область - 601 случай;
  • Николаевская область - 184 случая;
  • Одесская область - 356 случаев;
  • Полтавская область - 120 случаев;
  • Ровенская область - 89 случаев;
  • Сумская область - 127 случаев;
  • Тернопольская область - 256 случаев;
  • Харьковская область - 362 случая;
  • Херсонская область - 35 случаев;
  • Хмельницкая область - 361 случай;
  • Черкасская область - 94 случая;
  • Черновицкая область - 441 случай;
  • Черниговская область - 109 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
  • 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс.
  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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