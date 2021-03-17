За сутки в Украине нашли почти 12 тысяч больных COVID-19, умерли - почти 300

Коронавирус в Украине активизировался / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Украине. По его данным, за минувшие сутки в стране выявлены 11 833 новых случая COVID-19. В частности, заболели 609 детей и 388 медработников.

Как говорится в сообщении в Facebook, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 887 человек; летальных случаев - 289 ; выздоровели - 5 467 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 17 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии:

заболели - 1 489 023 человека;

выздоровели - 1 237 676 человек;

летальных исходов - 28 986;

проведено ПЦР-тестов - 7 467 108.

Сколько больных коронавирусом за сутки по областям

г. Киев - 1121 случай;

Винницкая область - 750 случаев;

Волынская область - 239 случаев;

Днепропетровская область - 539 случаев;

Донецкая область - 373 случая;

Житомирская область - 482 случая;

Закарпатская - 557 случаев;

Запорожская область - 348 случаев;

Ивано-Франковская область - 506 случаев;

Киевская область - 630 случаев;

Кировоградская область - 112 случаев;

Луганская область - 110 случаев;

Львовская область - 884 случая;

Николаевская область - 452 случая;

Одесская область - 883 случая;

Полтавская область - 265 случаев;

Ровенская область - 433 случая;

Сумская область - 283 случая;

Тернопольская область - 485 случаев;

Харьковская область - 750 случаев;

Херсонская область - 66 случаев;

Хмельницкая область - 703 случая;

Черкасская область - 297 случаев;

Черновицкая область - 481 случай;

Черниговская область - 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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