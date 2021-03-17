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За сутки в Украине нашли почти 12 тысяч больных COVID-19, умерли - почти 300

17 марта 2021, 08:26
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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, а также во Львовской и Одесской областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине активизировался / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Украине. По его данным, за минувшие сутки в стране выявлены 11 833 новых случая COVID-19. В частности, заболели 609 детей и 388 медработников.

Как говорится в сообщении в Facebook, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 887 человек; летальных случаев - 289 ; выздоровели - 5 467 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 17 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии:

  • заболели - 1 489 023 человека;
  • выздоровели - 1 237 676 человек;
  • летальных исходов - 28 986;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 467 108.

Сколько больных коронавирусом за сутки по областям

  • г. Киев - 1121 случай;
  • Винницкая область - 750 случаев;
  • Волынская область - 239 случаев;
  • Днепропетровская область - 539 случаев;
  • Донецкая область - 373 случая;
  • Житомирская область - 482 случая;
  • Закарпатская - 557 случаев;
  • Запорожская область - 348 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 506 случаев;
  • Киевская область - 630 случаев;
  • Кировоградская область - 112 случаев;
  • Луганская область - 110 случаев;
  • Львовская область - 884 случая;
  • Николаевская область - 452 случая;
  • Одесская область - 883 случая;
  • Полтавская область - 265 случаев;
  • Ровенская область - 433 случая;
  • Сумская область - 283 случая;
  • Тернопольская область - 485 случаев;
  • Харьковская область - 750 случаев;
  • Херсонская область - 66 случаев;
  • Хмельницкая область - 703 случая;
  • Черкасская область - 297 случаев;
  • Черновицкая область - 481 случай;
  • Черниговская область - 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • По состоянию на утро 16 марта, за сутки были выявлены 9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы 2005 человек; летальных случаев - 264; выздоровели - 6202 человека.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.
  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.
  • 9 марта перечень ограничений в красной зоне карантина расширен: теперь в областях с красным уровнем запрещена работа общественного транспорта.
  • На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года. При этом власти не исключают нового локдауна.
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