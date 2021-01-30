За сутки в Украине выявили более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом

За время пандемии в Украине скончались более 22 тысяч человек. / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 4685 человек.

По состоянию на утро субботы, 30 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 216 278, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 22 628 человек. За сутки умерли еще 149 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 1 014 658 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 11 317 украинцев.

За сутки госпитализировали 1 906 человек.

Осуществлено тестирований за сутки - 41 781 (в том числе методом ПЦР - 23 871, методом ИФА - 17 910).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях, а также в г. Киев (341).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г Киев - 341 случай;

Винницкая область - 241 случай;

Волынская область - 146 случаев;

Днепропетровская область - 335 случаев;

Донецкая область - 170 случаев;

Житомирская область - 158 случаев;

Закарпатская область - 245 случаев;

Запорожская область - 220 случаев;

Ивано-Франковская область - 412 случаев;

Киевская область - 325 случаев;

Кировоградская область - 36 случаев;

Луганская область - 108 случаев;

Львовская область - 356 случаев;

Николаевская область - 84 случая;

Одесская область - 174 случая;

Полтавская область - 104 случая;

Ровенская область - 116 случаев;

Сумская область - 77 случаев;

Тернопольская область - 124 случая;

Харьковская область - 280 случаев;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 123 случая;

Черкасская область - 155 случаев;

Черновицкая область - 186 случаев;

Черниговская область - 117 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика на 30 января

По состоянию на утро субботы, 30 января, в столице зарегистрировали 128 174 случая заражения коронавирусом.

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявлен 341 случай заражения.

Всего в столице Украины умерли 2349 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 2129 киевлян, всего 67 851.

Коронавирус в мире – статистика на 30 января

По состоянию на утро субботы, 30 января, в мире зарегистрированы 102 065 711 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 2 206 636 человек.

Лидерами по числу случаев заражения являются США (25 миллионов случаев заражения), Индия (10 миллионов), Бразилия (9 миллионов), Россия (3 миллиона), Великобритания (3 миллиона), Франция (3 миллиона), Турция (2 миллиона), Италия (2 миллиона), Испания (2 миллиона).

Коронавирус в мире - карта на 30 января / Центр Джона Хопкинса

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