За сутки в Украине выявили 4685 случаев заражения коронавирусом

За время пандемии в Украине скончались более 22 тысяч человек. / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 4685 человек.

По состоянию на утро субботы, 30 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 216 278, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 22 628 человек. За сутки умерли еще 149 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 1 014 658 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 11 317 украинцев.

За сутки госпитализировали 1 906 человек.

Осуществлено тестирований за сутки - 41 781 (в том числе методом ПЦР - 23 871, методом ИФА - 17 910).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях, а также в г. Киев (341).

Коронавирус в мире – статистика на 30 января

По состоянию на утро субботы, 30 января, в мире зарегистрированы 102 065 711 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 2 206 636 человек.

Лидерами по числу случаев заражения являются США (25 миллионов случаев заражения), Индия (10 миллионов), Бразилия (9 миллионов), Россия (3 миллиона), Великобритания (3 миллиона), Франция (3 миллиона), Турция (2 миллиона), Италия (2 миллиона), Испания (2 миллиона).

Коронавирус в мире - карта на 30 января / Центр Джона Хопкинса

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