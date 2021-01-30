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За сутки в Украине выявили 4685 случаев заражения коронавирусом

30 января 2021, 08:16

За время пандемии в Украине скончались более 22 тысяч человек с диагнозом COVID-19.

коронавирус
За время пандемии в Украине скончались более 22 тысяч человек. / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 4685 человек.

По состоянию на утро субботы, 30 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 216 278, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 22 628 человек. За сутки умерли еще 149 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 1 014 658 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 11 317 украинцев.

За сутки госпитализировали 1 906 человек.

Осуществлено тестирований за сутки - 41 781 (в том числе методом ПЦР - 23 871, методом ИФА - 17 910).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях, а также в г. Киев (341).

Коронавирус в мире – статистика на 30 января

По состоянию на утро субботы, 30 января, в мире зарегистрированы 102 065 711 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 2 206 636 человек.

Лидерами по числу случаев заражения являются США (25 миллионов случаев заражения), Индия (10 миллионов), Бразилия (9 миллионов), Россия (3 миллиона), Великобритания (3 миллиона), Франция (3 миллиона), Турция (2 миллиона), Италия (2 миллиона), Испания (2 миллиона).

Коронавирус в мире - карта на 30 января / Центр Джона Хопкинса

Вакцина от коронавируса для Украинцев – о чем сообщалось ранее:

  • 29 декабря 2020 год глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Государство обеспечит прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
  • 30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
  • 6 января стало известно, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за несколько тысяч долларов можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.
  • 29 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться с 15 февраля. При этом он сомневается насчет даты – однако уверен насчет месяца.

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