За сутки в Украине выявили еще 8 тысяч случаев заражения коронавирусом / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 8172 человек. При этом в больницы госпитализировали 2806 человек.

По состоянию на утро субботы, 27 февраля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 342 016, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 25 893 человека. За сутки умер еще 151 пациент.

Выздоровели с начала эпидемии: 1 168 321 пациент. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 4766 украинцев.

Самый большой суточный прирост зараженных в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 580 случаев;

Винницкая область - 694 случая;

Волынская область - 182 случая;

Днепропетровская область - 323 случая;

Донецкая область - 167 случаев;

Житомирская область - 506 случаев;

Закарпатская область - 621 случай;

Запорожская область - 166 случаев;

Ивано-Франковская область - 892 случая;

Киевская область - 447 случаев;

Кировоградская область - 63 случая;

Луганская область - 33 случая;

Львовская область - 696 случаев;

Николаевская область - 219 случаев;

Одесская область - 263 случая;

Полтавская область - 151 случай;

Ровенская область - 142 случая;

Сумская область - 120 случаев;

Тернопольская область - 247 случаев;

Харьковская область - 402 случая;

Херсонская область - 43 случая;

Хмельницкая область - 272 случая;

Черкасская область - 116 случаев;

Черновицкая область - 670 случаев;

Черниговская область - 157 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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