За сутки в Украине выявили еще 8 тысяч случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро субботы, 27 февраля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 342 016. Жертвами COVID-19 стали 25 893 человека.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 8172 человек. При этом в больницы госпитализировали 2806 человек.
По состоянию на утро субботы, 27 февраля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 342 016, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 25 893 человека. За сутки умер еще 151 пациент.
Выздоровели с начала эпидемии: 1 168 321 пациент. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 4766 украинцев.
Самый большой суточный прирост зараженных в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 580 случаев;
- Винницкая область - 694 случая;
- Волынская область - 182 случая;
- Днепропетровская область - 323 случая;
- Донецкая область - 167 случаев;
- Житомирская область - 506 случаев;
- Закарпатская область - 621 случай;
- Запорожская область - 166 случаев;
- Ивано-Франковская область - 892 случая;
- Киевская область - 447 случаев;
- Кировоградская область - 63 случая;
- Луганская область - 33 случая;
- Львовская область - 696 случаев;
- Николаевская область - 219 случаев;
- Одесская область - 263 случая;
- Полтавская область - 151 случай;
- Ровенская область - 142 случая;
- Сумская область - 120 случаев;
- Тернопольская область - 247 случаев;
- Харьковская область - 402 случая;
- Херсонская область - 43 случая;
- Хмельницкая область - 272 случая;
- Черкасская область - 116 случаев;
- Черновицкая область - 670 случаев;
- Черниговская область - 157 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
- 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс. Ему укололи индийский препарат CoviShield, который вчера доставили в Украину.
- 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.