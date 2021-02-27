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За сутки в Украине выявили еще 8 тысяч случаев заражения коронавирусом

27 февраля 2021, 08:17

По состоянию на утро субботы, 27 февраля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 342 016. Жертвами COVID-19 стали 25 893 человека.

Коронавирус
За сутки в Украине выявили еще 8 тысяч случаев заражения коронавирусом / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 8172 человек. При этом в больницы госпитализировали 2806 человек.

По состоянию на утро субботы, 27 февраля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 342 016, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 25 893 человека. За сутки умер еще 151 пациент.

Выздоровели с начала эпидемии: 1 168 321 пациент. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 4766 украинцев.

Самый большой суточный прирост зараженных в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 580 случаев;
  • Винницкая область - 694 случая;
  • Волынская область - 182 случая;
  • Днепропетровская область - 323 случая;
  • Донецкая область - 167 случаев;
  • Житомирская область - 506 случаев;
  • Закарпатская область - 621 случай;
  • Запорожская область - 166 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 892 случая;
  • Киевская область - 447 случаев;
  • Кировоградская область - 63 случая;
  • Луганская область - 33 случая;
  • Львовская область - 696 случаев;
  • Николаевская область - 219 случаев;
  • Одесская область - 263 случая;
  • Полтавская область - 151 случай;
  • Ровенская область - 142 случая;
  • Сумская область - 120 случаев;
  • Тернопольская область - 247 случаев;
  • Харьковская область - 402 случая;
  • Херсонская область - 43 случая;
  • Хмельницкая область - 272 случая;
  • Черкасская область - 116 случаев;
  • Черновицкая область - 670 случаев;
  • Черниговская область - 157 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
  • 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс. Ему укололи индийский препарат CoviShield, который вчера доставили в Украину.
  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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