За сутки в Украине выявили еще 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 26 919 человек. За сутки умерли еще 156 пациентов.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 9144 человек. При этом в больницы госпитализировали 3309 человек.
По состоянию на утро субботы, 6 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 394 061, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 26 919 человек. За сутки умерли еще 156 пациентов.
За сутки заболели 563 ребенка и 299 медработников.
Сделано 38 972 ПЦР-тестов, 15 627 ИФА-тестов и 26 734 экспресс-тестов на антиген.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749), Винницкой (714), Ивано-Франковской (665) и Закарпатской (665) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 682 случая;
- Винницкая область - 714 случаев;
- Волынская область - 195 случаев;
- Днепропетровская область - 488 случаев;
- Донецкая область - 193 случая;
- Житомирская область - 749 случаев;
- Закарпатская область - 665 случаев;
- Запорожская область - 188 случаев;
- Ивано-Франковская область - 676 случаев;
- Киевская область - 595 случаев;
- Кировоградская область - 47 случаев;
- Луганская область - 35 случаев;
- Львовская область - 531 случай;
- Николаевская область - 337 случаев;
- Одесская область - 375 случаев;
- Полтавская область - 112 случаев;
- Ровенская область - 198 случаев;
- Сумская область - 194 случая;
- Тернопольская область - 357 случаев;
- Харьковская область - 522 случая;
- Херсонская область - 62 случая;
- Хмельницкая область - 376 случаев;
- Черкасская область - 143 случая;
- Черновицкая область - 522 случая;
- Черниговская область - 188 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
- 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс.
- 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.