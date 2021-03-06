За сутки в Украине выявили еще 9 тысяч случаев заражения коронавирусом / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 9144 человек. При этом в больницы госпитализировали 3309 человек.

По состоянию на утро субботы, 6 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 394 061, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 26 919 человек. За сутки умерли еще 156 пациентов.

За сутки заболели 563 ребенка и 299 медработников.

Сделано 38 972 ПЦР-тестов, 15 627 ИФА-тестов и 26 734 экспресс-тестов на антиген.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749), Винницкой (714), Ивано-Франковской (665) и Закарпатской (665) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 682 случая;

Винницкая область - 714 случаев;

Волынская область - 195 случаев;

Днепропетровская область - 488 случаев;

Донецкая область - 193 случая;

Житомирская область - 749 случаев;

Закарпатская область - 665 случаев;

Запорожская область - 188 случаев;

Ивано-Франковская область - 676 ​​случаев;

Киевская область - 595 случаев;

Кировоградская область - 47 случаев;

Луганская область - 35 случаев;

Львовская область - 531 случай;

Николаевская область - 337 случаев;

Одесская область - 375 случаев;

Полтавская область - 112 случаев;

Ровенская область - 198 случаев;

Сумская область - 194 случая;

Тернопольская область - 357 случаев;

Харьковская область - 522 случая;

Херсонская область - 62 случая;

Хмельницкая область - 376 случаев;

Черкасская область - 143 случая;

Черновицкая область - 522 случая;

Черниговская область - 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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