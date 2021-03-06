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За сутки в Украине выявили еще 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

6 марта 2021, 08:22

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 26 919 человек. За сутки умерли еще 156 пациентов.

коронавирус
За сутки в Украине выявили еще 9 тысяч случаев заражения коронавирусом / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 9144 человек. При этом в больницы госпитализировали 3309 человек.

По состоянию на утро субботы, 6 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 394 061, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 26 919 человек. За сутки умерли еще 156 пациентов.

За сутки заболели 563 ребенка и 299 медработников.

Сделано 38 972 ПЦР-тестов, 15 627 ИФА-тестов и 26 734 экспресс-тестов на антиген.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749), Винницкой (714), Ивано-Франковской (665) и Закарпатской (665) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 682 случая;
  • Винницкая область - 714 случаев;
  • Волынская область - 195 случаев;
  • Днепропетровская область - 488 случаев;
  • Донецкая область - 193 случая;
  • Житомирская область - 749 случаев;
  • Закарпатская область - 665 случаев;
  • Запорожская область - 188 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 676 ​​случаев;
  • Киевская область - 595 случаев;
  • Кировоградская область - 47 случаев;
  • Луганская область - 35 случаев;
  • Львовская область - 531 случай;
  • Николаевская область - 337 случаев;
  • Одесская область - 375 случаев;
  • Полтавская область - 112 случаев;
  • Ровенская область - 198 случаев;
  • Сумская область - 194 случая;
  • Тернопольская область - 357 случаев;
  • Харьковская область - 522 случая;
  • Херсонская область - 62 случая;
  • Хмельницкая область - 376 случаев;
  • Черкасская область - 143 случая;
  • Черновицкая область - 522 случая;
  • Черниговская область - 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
  • 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс.
  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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